Independiente comienza el ciclo Pusineri

Independiente buscará desde mañana reencontrar su identidad futbolística cuando ponga en marcha el ciclo de su nuevo director técnico, Lucas Pusineri, una apuesta de la dirigencia para reparar la relación entre el equipo y los hinchas.



Pusineri, de 43 años, tendrá su primera experiencia como entrenador en el fútbol argentino en un club que lo recuerda como un futbolista emblema del último equipo campeón local bajo la conducción del "Tolo" Américo Gallego en el lejano Apertura 2002.



El ex mediocampista formado en Almagro y campeón con San Lorenzo antes de llegar a Avellaneda quedó como el héroe de aquella consagración por su célebre gol de cabeza ante Boca Juniors en el viejo estadio de la Doble Visera, que le permitió al "Rojo" conservar el liderazgo del torneo en la penúltima fecha.

Comienza un nuevo año, cumple años este club gigante, y yo tengo una nueva oportunidad en mi carrera donde daré todo para intentar llenar de alegría los corazones de estos hinchas que han sido tan especiales conmigo siempre.#TodoRojo #115años #Independiente pic.twitter.com/b4qBswCoop — Lucas Pusineri (@LucasPusineriOk) January 1, 2020



El actual plantel, que terminó 2019 envuelto en reprobaciones e insultos de la exigente hinchada de "palar negro", se pondrá a disposición del nuevo técnico este jueves desde las 9.30 en el predio Santo Domingo de la localidad bonaerense de Villa Domínico.



Pusineri, con experiencia en Cúcuta Deportivo y Deportivo Cali de Colombia, asume con el desafío de recuperar la identidad de Independiente tras la partida de Ariel Holan, el técnico responsable de los últimos títulos (Copa Sudamericana 2017 y Suruga Bank 2018), que fue despedido en mayo pasado.



La siguiente apuesta de la dirigencia encabezada por los Moyano no resultó positiva. Sebastián Beccacece, flamante DT de Racing Club, jamás pudo establecer un vínculo de confianza con los jugadores ni de identificación con el público.



Después de 16 partidos y dos eliminaciones, en la Sudamericana y la Copa Argentina, el club le puso fin al paso del ex ayudante de Jorge Sampaoli, que había llegado al club después de un meritorio subcampeonato en la Superliga con Defensa y Justicia.



Entonces Independiente apostó nuevamente por Fernando Berón, el coordinador de la divisiones inferiores, de buena reputación interna en el club. Los buenos resultados en los primeros partidos parecían confirmarlo como entrenador para el inicio de 2020 pero un pésimo cierre de año con derrotas como local ante Banfield y Newell's Old Boys lo dejaron sin el cargo.



Pusineri tendrá la misión de recomponer la marcha de un equipo que se ubica 15to. en el torneo argentino con 21 unidades (debe un partido), nueve menos que el líder Argentinos Juniors, y que tiene por delante su participación en la Sudamericana (enfrentará a Fortaleza de Brasil en la ronda inicial).



El entrenador dijo que evaluará a todo el plantel durante la pretemporada, que todavía tiene lugar confirmado tras desecharse la opción de Mar del Plata, antes de pedirle a los directivos los refuerzos convenientes.



Tres futbolistas regresarán al club tras diversos préstamos: el defensor Francisco Delorenzi, dirigido por Pusineri en Deportivo Cali; y los delanteros Leandro Fernández (Vélez Sarsfield) y Braian Romero (Athlético Paranaense de Brasil).



El ciclo de Pusineri tendrá un comienzo tremendo: el debut será ante River Plate como local, el sábado 19 de enero, en un encuentro postergado de la 14ta. fecha y una semana después visitará a Boca Juniors en el estreno oficial de Miguel Ángel Russo.