Por Julio René Sotelo - Delegado normalizador PJ Corrientes

La elección del destino fue una clara demostración de voluntad de federalismo de la nueva gestión nacional donde habló, entre otros temas, de la urgencia de la reparación histórica que merece el Norte argentino, una frase que fue invocada en los últimos años por el ex presidente Mauricio Macri.

El ex presidente invocó la tan mentada reparación histórica en el marco del Plan Belgrano, anunciado con bombos y platillos, y con el apoyo del sistema de medios de comunicación hegemónicos junto a su equipo de márketing.

Macri prometió obras por US$ 16.000.000.000 dólares, que finalmente no prosperaron. No sólo se detuvieron obras clave para el desarrollo regional, sino que directamente no se avanzó en nueva infraestructura, tan necesaria para las provincias del Norte. Macri mintió abiertamente, convirtiendo así al Plan Belgrano en una de las mayores estafas a la ciudadanía argentina.

Para demostrarlo, basta con chequear los últimos datos públicos disponibles sobre el plan, que establecen un falaz 45% de ejecución del proyecto, que ni siquiera contaba con presupuesto propio, abarcando todos los fondos que la Nación giraba a las provincias sin discriminación, incluso los fondos para jubilados y la Asignación Universal por Hijo. De más está decir que ni el sector político justicialista al que pertenezco, pero tampoco los sectores industriales y empresarios coinciden con ese dato.

Hoy respiramos un aire renovado. La visita de Alberto Fernández a Chaco como primer acto público de gobierno acerca una esperanza de federalismo a nuestra tan postergada región. A casi un mes de asumir, ya dio dos señales muy fuertes de que cumplirá con su promesa de ser “un presidente con 24 gobernadores”: la visita a La Leonesa por un lado, y sus declaraciones sobre la Hidrovía Paraná - Paraguay.

El 11 de diciembre pasado, a tan sólo un día de asumir como presidente, Alberto Fernández hizo un importante anuncio para la región que fue además el primero con implicancia provincial.

“La hidrovía debe ser gobernada por las provincias que en verdad la tienen y la usan”, dijo en Santa Fe, marcando así lo que esperemos sea uno de los lineamientos clave de su gestión: el fortalecimiento de las provincias del Norte. Más aún teniendo en cuenta que esta importante red fluvial es el lugar por donde se despachan casi el 80% de las exportaciones nacionales. Los recursos obtenidos, según indicó el presidente, serían coparticipables.

En 2021 vence la concesión de la hidrovía tras más de 25 años en manos privadas. Quienes habitamos las provincias del Norte, vemos con buenos ojos la posibilidad de que sean las provincias las que administren este recurso estratégico para la región.

Como peronista, pero sobre todo como ciudadano interesado en el desarrollo de la región, sostengo esta esperanza en gestos clave del presidente como sus salidas al interior, y en su compromiso de generar las obras sociales y de infraestructura que necesita urgentemente una zona como la nuestra. Seguramente tocará primero mitigar el hambre de quienes más lo necesitan, como bien dijo “empezando por los últimos para llegar a todos”, para luego poder ir planificando las obras de infraestructura que nos permitan, finalmente, dejar atrás una larga historia de postergación y desigualdades