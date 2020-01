Regatas no logró afirmar la diferencia y perdió

Regatas no logró mantener la muy buena producción durante los 40 minutos de partido y anoche perdió frente a Quimsa por 93 a 89, en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol. Al cabo de la primera etapa, el Remero se imponía por 53 a 45, pero en la segunda mitad y sobre todo en el tercer cuarto, el local fue limando la diferencia, se recuperó y llevó al partido a su territorio, donde supo sacar provecho de su defensa.

En el segundo cuarto, Regatas fue efectivo con los tiros de cancha, fuerte en defensa, mientras que Quimsa no lograba reaccionar, salvo Cosolito quien sostenía al local en cada ataque. En ese momento el juego se hizo muy friccionado y la “fusión” defendió más duro, pero de todas maneras los correntinos hacían rotar bien el balón en ofensiva y estiraron la brecha en el marcador para irse 53 a 45 arriba de cara a la segunda parte.

En la reanudación del partido, ambos equipos estuvieron duros en defensa provocando pérdidas del rival, pero no lograron concretar en ataque, tomando decisiones apresuradas.

Luego, Quimsa llegó a achicar de la mano de Cosolito (54-58), pero en Regatas apareció Henríquez con dos bombas seguidas de tres puntos para mantener la distancia.

De todas maneras, el equipo de Sebastián González logró cerrar mejor el tercer cuarto con un Cosolito inspirado robando una pelota y anotando, y otro gran doble de Miller para igualar el juego en 71 de cara al último cuarto.

Quimsa ratificó su reacción con un buen pasaje de Ravenel (se fue por doble antideportiva) y se puso 75 a 71, pero el Remero respondió de la mano de Quinteros y Ramirez Barrios, y el final fue palo a palo. Pero el “fusionado” estuvo más efectivo en el final y se impuso 93-89.

Sigue en Santiago

La gira por la provincia norteña para Regatas seguirá mañana cuando se enfrente a Ciclista Olímpico de La Banda.