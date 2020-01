El campo rechazó más presión impositiva y sigue en alerta

Alrededor de 500 productores agropecuarios realizaron una asamblea en la Sociedad Rural de Villaguay, Entre Ríos, y coincidieron en el rechazo de la presión impositiva y alertaron que continúan en estado de alerta y movilización.

La medida fue convocada por la Mesa de Enlace provincial y participó también la Mesa de Enlace nacional. Estuvieron los presidentes de CRA y Federación Agraria, Jorge Chemes y Carlos Achetoni, respectivamente, Walter Feldkamp, en representación de la Sociedad Rural y Daniel KIndebaluc, por Coninagro.

Además, en el documento final, criticaron que "El hambre en nuestro país no la generaron los sectores productivos, sino que es responsabilidad de quienes han administrado los millones de dólares que el sector ha transferido en retenciones, por ejemplo, en más de 180.000 millones en los últimos 17 años, y nunca explicaron en qué se gastaron”,

“Esta nueva transferencia de recursos del sector productivo, hacia el Estado, sólo traerá más productores expulsados, representando un claro retroceso social, económico e incluso ambiental”, destacó el documento realizado tras la asamblea.

Por último, solicitan “la urgente reglamentación del artículo 52 de la Ley de Solidaridad Social de segmentación, en base a un sistema de mínimo no imponible, en forma automática, transparente, sin crear nuevos organismos o fondos especiales, que debe ser transitoria, hasta tanto el Gobierno nacional establezca el cronograma de eliminación total de las retenciones, como fue el compromiso del presidente Alberto Fernández”.

En este sentido, Chemes señaló luego de la asamblea un resumen de las conclusiones de las últimas asambleas.

“Nos espera un año largo, de lucha. Algún día la soga se va a cortar porque hemos colaborado en tiempos buenos y en los de crisis, pero no vemos ninguna señal para nuestros productores que también están muy endeudados y sin posibilidad de seguir produciendo”.

Esta semana los productores hicieron oír nuevamente su malestar por la alta presión impositiva con tres tractorazos. Al ya conocido reclamo por la suba de las retenciones, esta semana se sumó en Buenos Aires el aumento del inmobiliario rural y tasa vial tras la aprobación de la ley impositiva impulsada por Axel Kicillof.

No fue casualidad que el de mayor convocatoria fuera el martes en Pergamino, al norte bonaerense, donde se juntaron alrededor de 1.200 productores y 150 tractores. Allí coincidieron que desde el conflicto de 2008 que no había una protesta tan masiva. También ese mismo día se hizo una movilización con tractores en Salliqueló, el oeste de la provincia. Y el resultado de ambas asambleas fue un cese comercialización de granos por 15 días en forma de protesta.