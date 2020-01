La presión fiscal volverá a estar cerca del récord

Con la sanción de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, el mes pasado, las proyecciones de los analistas económicos señalan que los ingresos del Estado, por la mayor recaudación, podrían incrementarse este año entre 1,2% y 1,8% del producto bruto interno (PBI). Las diferencias entre los distintos cálculos se deben a cuánto se recaudará por el impuesto del 30% que grava la compra de divisas y de bienes y servicios en moneda extranjera, aquí o en el exterior, según consignó el diario La Nación en un artículo publicado ayer.

“El resultado constituirá un aumento importante, que le permitirá al Gobierno financiar el mayor gasto en subsidios por el congelamiento de las tarifas de electricidad y de transporte y el incremento en prestaciones y programas sociales. De esta forma, los mayores impuestos generarán una presión fiscal que representará el 24,8% del PBI, según las consultoras, un porcentaje apenas inferior al récord del 25,8% alcanzado en 2015. Es decir, por cada $100 que genere la economía, el Estado se quedará con $24,8”, especificaron en la nota firmada por Sofía Diamante.

Esta cifra, igualmente, aún no llega al récord del 2015, cuando la presión tributaria medida en términos de recaudación impositiva nacional en relación con el PBI llegó al 25,8%, pero es muy superior al 23,1% que había tenido el año pasado.

A comienzo del 2019, los analistas estimaban que iba a ser el año con mayor presión fiscal, porque se iba a alcanzar el 26,2% del PBI, lo que finalmente no sucedió, ya que el PBI nominal terminó siendo mucho más alto que el proyectado, y porque el gobierno de Mauricio Macri dio algunos beneficios fiscales para morigerar el impacto de la devaluación que se produjo después de las Paso, a partir de agosto.

“Si no era por la quita del IVA a los alimentos y las reducciones en aportes personales, de 2.000 pesos en septiembre y en octubre, el cálculo de la presión hubiera dado más alto. Dado el resultado, de ahí queda claro de dónde sacó el presidente Alberto Fernández que podía haber espacio para aumentar los impuestos”, analizó Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma.

En esa dirección, el gobierno nacional subió los impuestos de derechos de exportación (retenciones) y a los bienes personales, y congeló la baja de alícuotas y las subas del mínimo no imponible (MNI) en ciertos tributos previstos en la reforma tributaria de 2017, como en los casos de ganancias para sociedades y contribuciones patronales (las cargas que pagan las empresas sobre la nómina salarial). Al mismo tiempo, se creó el impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (Pais), que grava con el 30% la compra de moneda extranjera y las compras que se pagan en divisas, tanto aquí como en el exterior.

Entre otras prestaciones sociales, la mayor recaudación tributaria permitirá hacer frente a la tarjeta Alimentar y la devolución de hasta $700 en consumo de alimentos por mes para los que perciben jubilación mínima y asignación universal por hijo (AUH).

En detalle, según estimaciones de la consultora Ledesma, ese 24,8% sobre el PBI que alcanzará la presión fiscal está compuesto por: ingresos por IVA, que aumentarán de 7% del PBI el año pasado a 7,2% en 2020; cargas sobre la seguridad social, con un alza de 5,4% a 5,6%; Ganancias, que se incrementa del 5% al 5,2%; retenciones a la exportación, de 2,2% a 2,5%; créditos y débitos bancarios (el llamado impuesto al cheque), que mantendrá una recaudación del 1,6% del PBI; otros impuestos, que suben de 1,8% a 2,3%, y se le sumará el nuevo tributo Pais, que podría aportar ingresos por el 0,35% del PBI.

Si para este año, además, se tienen en cuenta los impuestos provinciales, la presión fiscal total alcanzará el 29,4% del PBI, según las estimaciones del Ieral (el instituto de investigaciones de la Fundación Mediterránea).

Esto se debe a la suspensión del Consenso Federal firmado entre la Nación y las provincias en 2017. Ese nivel está por debajo del 31,1% que había alcanzado en 2015, pero es superior al 28% del año pasado.

Con relación a los impuestos coparticipables (los que se reparten entre la Nación y las provincias), el Ieral destacó que el incremento en la recaudación beneficia principalmente a la Nación, ya que ni los derechos de exportación, ni la tasa de Estadística (que se aplica sobre las importaciones) ni el impuesto Pais son coparticipables.