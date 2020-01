Mauro Bonamino Grupo: “Crecemos desde las raíces y proponemos un sonido casi de cámara”

Verónica Echezárraga

Talentosos, creativos y virtuosos, los integrantes de Mauro Bonamino Grupo saben lo que quieren y van por ello. “La vida económica del artista en este momento no es la más feliz, pero a nosotros el arte nos sostiene”, dijo Marta Toledo la voz del conjunto liderado por Bonamino e integrado además por Samuel Rodríguez y Federico Mayuli. Los artistas que a fines del 2019 sacaron su disco “Jaha” en formato de pen card estarán el viernes entre los números principales de la velada inaugural de la Fiesta Nacional del Chamamé en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

El chamamé tiene raíces profundas pero también tiene grandes alas, características que dan al género solidez y libertad de crecimiento, y los integrantes de Mauro Bonamino Grupo tienen esto muy claro. “Somos un conjunto que se zambulle, se mete en el pasado de la música de nuestra región proponiendo un crecimiento desde la raíz, porque no podemos pensar en modificar algo a la hora de componer o de arreglar, si no tenemos claro de dónde estamos saliendo. Crecemos desde ese lugar y proponemos un sonido amaderado porque que es un sonido casi de cámara el que tenemos”, dijo el líder de la agrupación durante una charla con diario El Litoral.

En el mismo sentido Marta Toledo resaltó: “También nos bancamos ser quienes somos. No tenemos que camuflar a nuestro chamamé de otra cosa para hacer lo que hacemos. No se puede pretender no modernizar, porque los tiempos van cambiando y uno va haciendo sin querer ese proceso por las propias influencias del contexto. Por eso no estamos de acuerdo con esas cuestiones cerradas de decir “esto es chamamé y esto no es chamamé”, no somos quiénes para decir qué es qué, pero sí elegimos un sonido y nos bancamos eso”.

Durante el show del viernes en la Fiesta, el grupo tiene previsto presentar algunos de los temas que conforman su reciente trabajo “Jaha”. “En la Fiesta del Chamamé tenemos poco tiempo y en ese tiempo es difícil acomodar el repertorio para poder contar lo que estamos haciendo. Entonces vamos a mostrar algo de lo que está registrado en “Jaha” y haremos un pequeño homenaje cariñoso a un dúo que nosotros consideramos que está un poco olvidado en el chamamé, pero que acompañó un buen tiempo a don Isaco Abitbol que era el dúo de Gómez-Florentín”, adelantó Mauro.

Jaha

“Jaha” es el nombre del trabajo que el grupo lanzó al mercado a fines del año pasado en un formato hasta ahora muy poco utilizado en la región. Se trata del primer disco chamamecero editado en pen card.

“La idea de editarlo en este formato fue un poco por insistencia de Marcelo Kuczek que es el técnico de grabación que realizó el registro del trabajo para Tierra Soñada Estudio que es su productora. Él nos marcó que no tenía sentido hacerlo en CD porque ya los autos no traen para CD y cada vez cuesta más encontrar una lectora”, contó Bonamino aunque reconoció: “Fue una decisión difícil adaptarnos a las nuevas necesidades, sobre todo en un género donde el público generalmente supera el rango etario de 40 años, pero también pensamos que sería una manera más simple para reproducirlo”. El disco está integrado por diez canciones, cinco instrumentales y cinco cantadas. “La selección tiene que ver con el repertorio que habíamos elegido cuando hicimos nuestra primera gira a Europa y es un poco pensando en ese público que está empezando de a poco a conectar con el chamamé. Creemos que este género está captando un nuevo público, entonces el objetivo del grupo es empezar a abrir las tranqueras y expandirnos a otros lugares, a otros países a otros festivales”, explicó.

Marta por su parte comentó: “En el disco hay temas de Mauro, por ejemplo, “Cambyretá” que es una canción incluida en otro disco; está Taipero Poriahú, Viejo Caá Catí; hicimos un tema con Milagros Caliva en cuarteto que es “Congoja”. Este último fue el que más gustó al público europeo durante nuestra gira. Hicimos “Pan del agua”, “Boliche de pueblo chico”. Son muchos temas de rescate que fueron surgiendo a partir de una búsqueda real”.

Mauro Bonamino Grupo, que cerró el 2019 con disco nuevo y una gira por Brasil, será uno de los conjuntos elegidos para inaugurar la edición 2020de la Fiesta Nacional del Chamamé.