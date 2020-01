Otorgaron domiciliaria a la esposa del ex gobernador Soria

Por el crimen de su ex esposo Carlos Soria, ocurrido el 1 de enero de 2012 en Paso Córdoba, la Justicia de Roca decidió otorgarle la prisión domiciliaria con tobillera electrónica para Susana Freydoz, viuda del ex gobernador de Río Negro y condenada a 18 años de prisión por el hecho.

Ella asesinó a Soria el 1 de enero de 2012 y el día 20 de noviembre Freydoz fue sentenciada a la condena nombrada. En ese momento quien debía ocupar el lugar del mandatario extinto de acuerdo a lo que estipula la constitución de Río Negro era el vicegobernador, en este caso, Alberto Weretilneck, “hasta el término del mandato”.

En base a lo determinado en el fallo, al que este diario pudo acceder, Freydoz deberá cumplir con ciertos requisitos de conducta tales como fijar domicilio, notificar cambios si así tuvieran lugar, no consumir estupefacientes no recetados o abusar de bebidas alcohólicas ni cometer nuevos delitos y hacer un riguroso tratamiento médico.

La mujer fue llevada desde el Penal de Ezeiza a Neuquén el domingo por la noche y será monitoreada con tobillera electrónica.