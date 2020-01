Postergaron para el jueves la reunión entre AFA y la Superliga

El Comité Ejecutivo de la Superliga decidió postergar la reunión programada con AFA inicialmente para mañana a las 13 para el jueves en el mismo horario, con el objetivo de que los clubes de primera división lleven sus propuestas concretas sobre las razones por las que pretenden postergar la reanudación del torneo prevista para el 24 de este mes.

Un miembro del Comité de la Superliga informó anoche que la reunión pasó “para el jueves a la misma hora, porque el objetivo es resolver de una buena vez si el campeonato se reanuda el viernes 24, se posterga porque el seleccionado Preolímpico está compitiendo, o bien hay otras razones para ello”.

“Lo más prolijo sería resolver esta situación en una votación para no perder credibilidad y reconocer si esto tiene un lado político o económico”, indicó el vocero, que pese a lo expuesto, nunca aludió a lo que hoy por hoy es el principal argumento para justificar la postergación: el costado deportivo.

“Debemos ser claros, porque el reinicio estaba programado desde mediados del año pasado y no puede ser que ahora intenten modificarlo. Por eso el jueves nos veremos las caras y analizaremos como sigue esto. Lo único que no corre riesgo es la realización del partido postergado entre Independiente y River Plate, que se llevará a cabo en Avellaneda el próximo domingo 19, a las 19.10”, completó la fuente.

La reunión marcará el comienzo del futuro de la Superliga, que todavía no cumplió dos años de existencia y ya se ve amenazada.

La opinión de Marchi

Por su parte, el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, solicitó ayer “repensar” los campeonatos y expresó su predilección por los “torneos cortos” para que tengan “más posibilidades” todos los clubes.

“Debemos repensar nuestros campeonatos, tenemos que volver a los torneos cortos, donde hay más posibilidades para los clubes y los jugadores”, afirmó Marchi en diálogo con Radio Nacional.

Los torneos cortos se implementaron en 1991 a través del Apertura (abría el segundo semestre del año) y Clausura (cerraba la temporada el primer semestre).

A partir de 2012/2013 se implementaron los torneos Inicial y Final. El último se disputó en 2014, con River Plate como campeón. En el segundo semestre de 2014 hubo uno de transición, con Racing como ganador.

“Nosotros históricamente jugamos al fútbol en fecha Fifa y ahora resulta que no. En enero no se jugaba al fútbol en la época del romanticismo, eso cambió”, apuntó Marchi.