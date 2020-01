San Benito y Juan De Vera ascendieron de categoría

La Asociación Correntina de Fútbol de Salón coronó recientemente a dos equipos de las categorías de ascenso, tras diputarse los Cuadrangulares Finales de la B y la C.

En la definición que tuvo lugar en las instalaciones del club Hércules y ante un buen marco de público, los representativos del barrio San Benito y Juan De Vera lograron al ascenso a la A y a la B, respectivamente.

El conjunto Santo, en el partido de vuelta de la serie final de la B, se impuso a Deportivo Dengue por 6 a 0. Vale recordar que en el partido de ida, Dengue, se había impuesto por 3 a 2. Así el “tricolor” se ganó el derecho de jugar en la Primera División A del futsal correntino.

En la semifinal, vale recordar, San Benito había eliminado a Aberturas, con un resultado global de 6 a 2.

En lo que respecta a la definición de la C, el Barrio Juan De Vera, también logró dar la vuelta la serie que se le había presentado adversa frente a Milenium. En la revancha se impuso con un contundente 6 a 0. Vale recordar que en el encuentro de ida había perdido por 6 a 4.

En la instancia semifinal, Juan De Vera había superado a Acero Puro con un global de 6 a 9.

Vale recordar que los ascensos directos de la temporada fueron para Libertad en la Primera B y para Olimpo en la C.

En la A

En cuento al torneo de Primera División A, Olimpia, Pingüinos, Bañado Norte y Marmolería serán los que definirán el título de la temporada 2019. Según informaron desde la Asociación Correntina de Fútbol de Salón, el Cuadrangular Final para definir al campeón tendrá lugar el primer fin de semana de febrero.

La nota saliente del certamen está dada por la ausencia de Victoria en la definición ya que se trata del actual campeón y animador constante en las últimas ediciones del oficial.