Informaron en Nación sobre el estado de la construcción del nuevo puente del Guazú

El intendente de Esquina, Hugo Benítez, encabezó ayer una serie de reuniones en ministerios del Gobierno nacional, entre ellos, el de Obras Públicas, en el que informó sobre el estado de la construcción del nuevo puente sobre el arroyo Guazú, cuya anterior estructura se derrumbó en 2017, en plena emergencia hídrica, por lo que auguró la reactivación de dicha obra.

Cabe recordar que en el lugar se montó una serie de tres puentes bailey contiguos que conectan los departamentos Esquina y Goya.

En este contexto, el jefe comunal esquinense manifestó a El Litoral que “aprovechamos que vinimos a Buenos Aires a presentarnos y hacer gestiones ante las nuevas autoridades nacionales, para reunirnos con el ministro de Obras Públicas (Gabriel) Katopodis e informarle sobre el estado de la obra en el puente Guazú, para que tomen conocimiento de cómo está y de lo importante que es para nuestra ciudadanía”. Seguidamente recordó que “es algo fundamental, ya que nosotros estamos conectados y muchas veces dependemos de Goya o Corrientes, ya sea en la salud, el hospital, lo comercial, entre otros aspectos”.

Indicó que “la obra está semiparada, se están haciendo trabajos en menor escala, y no al ritmo que debería tener”. Aunque recordó: “Era una obra prevista para casi un año (10 meses), pero ya pasaron dos, y no se termina”. Sobre lo que se está efectuando, comentó que “se colocó la estructura base sobre la que se montará el puente, pero sólo en los extremos, no así en el cauce del arroyo que además tiene bajo caudal y sería ideal para poder trabajar allí”.

A la vez que explicó: “Estamos en contacto con las autoridades de la empresa que ejecuta la obra, Premoldeados San Luis, y nos explicaron que no avanzan por la deuda de pago que tiene la Nación para con ellos”.

Finalmente, señaló que “queríamos que las nuevas autoridades estén al tanto, estimamos que se pondrán en contacto con la empresa y también sabemos que son varias obras en similar situación en todo el país, con lo cual llevará un tiempo que se vayan movilizando todo este tipo de gestiones vinculadas a la obra pública”.