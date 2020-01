Jetter aseguró contratos Crema

“En Corrientes, los contratos Crema van a continuar”, garantizó la ex gerenta regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter. Se trata de las obras de reconstrucción y de mantenimiento en rutas que, de acuerdo con lo señalado por la actual diputada nacional, “van a continuar porque tienen fondos del BID”.

“Lo pendiente es la autovía que va a seguir y ojalá que no se cambie el proyecto. Tienen que terminarse los puentes y los proyectos están terminados, pero debe licitase el puente Santa María en la Ruta 12”, señaló la ex gerenta regional del organismo nacional a Mega 24. Sobre su gestión al frente de la oficina del Nordeste de Vialidad Nacional, la legisladora destacó “la modernización del organismo”. Esto permitió que “la gente pueda trabajar más y en mejores condiciones”.