Llamado extraordinario en el Concejo por el déficit de agua potable en San Carlos

En San Carlos continúan ejecutándose las obras para las nuevas redes del suministro de agua potable, pero en paralelo persisten los problemas con el sistema de provisión que hace tiempo se registran en la localidad.

Considerando que esto afecta a un número considerable de pobladores, los concejales Emiliano Costagana y Roberto Amaro solicitaron una sesión extraordinaria para analizar un proyecto de pedido de informes dirigido a la interventora de la Asociación Vecinal de Saneamiento. En respuesta a este requerimiento, desde la mesa directiva del legislativo municipal, convocaron a una sesión para el próximo jueves a las 17. En esta oportunidad, el único tema del orden del día será precisamente el requerimiento de informes.

Sobre esto, según lo manifestado desde la localidad a El Litoral, “además de lo que significa estar sin agua en estos días de tanto calor, el problema es que la interventora e intendenta, no viene a dialogar con los vecinos. Que al menos diga cuál es el problema y cuánto tiempo tardará en solucionarlo”. En este sentido, insistieron: “Nosotros estamos más que agradecidos por la inversión que el Gobierno de la Provincia está realizando para que en San Carlos podamos tener un mejor servicio, lo que no entendemos es por qué no está funcionando la red que estábamos usando hasta hace un tiempo atrás. Según nos habían dicho, el sistema antiguo recién dejaría de funcionar cuando se activara el nuevo”.