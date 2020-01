Piden cese de descuentos

A través de notas, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) solicitó al Ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, y al Ejecutivo Provincial el cese de los descuentos compulsivos a docentes que se aplicó en la liquidación del plus. “Estamos recibiendo muchas denuncias de docentes, de Capital y el interior, que fueron a retirar el plus de 2.900 pesos y se encontraron con que no había nada. Algunos averiguaron y la respuesta del Banco fue que les aplicaron descuentos”, informó el secretario general de Suteco, Fernando Ramírez.