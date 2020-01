Saladas: esperan la convocatoria a sesión para que asuma el nuevo defensor de los Vecinos

Tras los comicios de octubre del 2019 y la aplicación del sistema fijado por la Carta Orgánica, Susana González fue electa Defensora de los Vecinos de Saladas. Para comenzar a ejercer ese rol debía asumir el pasado 10 de diciembre. Pero la comisión de poderes del Concejo, que analizó los pliegos de los respectivos cargos electivos para definir si podían o no jurar, sólo dio el aval para los cinco nuevos ediles. Mientras que dejó en suspenso su decisión sobre el caso de González por considerar que había una presunta incompatibilidad.

“Por escrito expresé que renunciaba a mi sueldo como defensora de los Vecinos. De esa forma seguiría percibiendo el único sueldo que tengo hasta ahora como personal en el ámbito legislativo provincial y que considero que no implica una incompatibilidad para defender los derechos de los saladeños. Sin embargo, no aceptaron que renunciara al pago de mi haber”, contó González a El Litoral. Haciendo referencia a una nota que presentó en el cuerpo deliberativo el 5 de diciembre del 2019.

Ante esta situación, la ex legisladora provincial y quien fue candidata en primer término en la lista de concejales identificada como Fuerza Saladeña, seis días después presentó su renuncia al cargo de defensora de los Vecinos.

Por ello, de acuerdo con la sucesión natural para este tipo de casos, le corresponde asumir a Walter Pomes. Sin embargo, desde el recinto municipal “recién el 23 de diciembre le comunicaron a él que le correspondía ser el nuevo defensor. Pero en esa época del año era imposible que consiguiera los papeles oficiales que -para estos casos- requiere la comisión de poderes”, señaló González.

Finalmente, Pomes presentó ayer la documentación requerida desde el recinto para poder analizar sus pliego. Ahora sólo resta que los miembros de la comisión de poderes se expidan y posteriormente -de no existir objeciones- que la presidencia del Concejo convoque a una sesión especial para que jure el nuevo defensor de los Vecinos de Saladas.