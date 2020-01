Abigeato: piden que la Prefectura patrulle el río

En la costa del río Uruguay el abigeato sigue siendo un problema que pareciera no tener una pronta solución. Luego de que El Litoral publicara sobre la detención de cuatreros con carne faenada, productores de Santo Tomé salieron a denunciar connivencia de políticos, policías y jueces.

El tal sentido Juan Field, propietario de la estancia La Blanca, reveló ayer que “el 90% de lo faenado acá se traslada por el río” y añadió para LT7 que “por ello pedimos patrullajes de la Prefectura Naval”.

Opinó que las bandas que operan son mixtas (brasileños y argentinos) y que la carne es vendida tanto a carnicerías de Santo Tomé como de Sao Borja.

Planteó además que su campo es lindero al río Uruguay.

“Junto con mis vecinos, de las estancias San Mateo y San Germán, hemos sido siempre afectados por este flagelo. Lo más difícil es poder controlarlo, porque están involucrados políticos y autoridades del Poder Judicial, que viven en connivencia con los carniceros”, denunció el productor de manera pública.

Reveló a su vez que “los principales carniceros en la zona mandan a faenar. Todos son conocidos y alguna vez fueron apresados por la Policía, pero los largan, porque tienen un abogado que los defiende y, pese al esfuerzo del fiscal, hay una jueza que los libera”, denunció el productor, quien se reservó el nombre de la magistrada.

En cuanto a datos de pérdidas enumeró: “El caso más resonante es el de la estancia San Germán, que el año pasado le carnearon 70 animales. A mí me carnearon 19 y a San Mateo, 20”, enumeró.

Señaló que “ahora asumió un nuevo prefecto, el señor Daniel Martínez, y pide que le demos una oportunidad de controlar el río. Pero en estos 10 días de enero, a mí me faenaron 4, a San Germán 10, prácticamente uno por día. Al señor Cabral, que vive cerca del paraje Los Bretes, le faenaron 5, a San Mateo otros 5”, advirtió Field, quien remarcó con insistencia la gravedad de los hechos por la impunidad con que suceden.