Los funcionarios de Alberto no asistirán a la 30ª Fiesta Nacional del Chamamé

A la 30ª Fiesta Nacional del Chamamé, evento emblema de los correntinos, no asistiría ningún funcionario del gabinete de Alberto Fernández. Pero ya confirmaron su presencia gobernadores de Paraguay, Brasil, ministros de las provincias de Santa Fe, Misiones, Formosa y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Cursamos invitaciones al ministro de Cultura de la Nación y al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá”, explicó a El Litoral Gabriel Romero, presidente el Instituto de Cultura.

Ambos funcionarios nacionales ya avisaron que no podrán estar.

“Teníamos especial interés en que el canciller (Felipe) Solá viniera, pues él debe continuar las gestiones para declarar al chamamé patrimonio de la humanidad”, se lamentó el funcionario.

La secretaría privada del ministro de Relaciones Exteriores hizo llegar una carta a Gabriel Romero mediante la cual agradece la invitación. “Lamentablemente, por motivos de agenda que suponen compromisos asumidos con anterioridad, el señor canciller no podrá asistir al evento de referencia”, se informa en la misiva.

Tampoco asistirá el ministro de Cultura, Tristán Bauer, pero también agradeció la invitación. “Lamentablemente, compromisos oficiales contraídos con anterioridad le impedirán hacerse presente como hubiese sido su deseo. No obstante, hace propicia esta oportunidad para enviarle un cordial saludo”.

Quienes sí confirmaron su presencia fueron los gobernadores de Misiones (Paraguay) Carlos Arrechea; el gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, y el director de Cultura, Bruno Barrios.

También anunció su presencia Reinaldo Azambuja, gobernador de Mato Grosso del Sur, quien hace unos días fue fotografiado al capturar un surubí en la ciudad de Itá Ibaté.

A nivel país, asistirá el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, quien visitará la provincia el viernes 24.

El gobierno de Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen acuerdo de cooperación cultural y ese día anunciarían la realización de un circuito de peñas chamameceras por distintos bares de Caba.

Otro de los funcionarios que vendrán a disfrutar de la Fiesta Nacional del Chamamé será el ministro de Cultura de Santa Fe, Jorge Llonch y su par de Misiones, Joselo Schuap, que además es músico chamamecero. También el secretario de Cultura de Formosa.

El presidente del Instituto de Cultura informó a este medio que se intentará concretar una reunión conjunta entre todos los ministros de Cultura que visiten Corrientes para acordar trabajos de cooperación.

En tanto, desde el Gobierno nacional anunciaron la campaña de documentación “Verano 2020”, que se desarrolla en los principales centros turísticos de nueve provincias argentinas y Corrientes está en el calendario.

Entre los eventos incluidos está la Fiesta Nacional del Chamamé, los Carnavales Correntinos y de Paso de los Libres. Allí se dispondrán camiones fábricas y camionetas itinerantes para documentar a los interesados.

Se trata de un programa que llevará adelante el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Se llevará adelante bajo el lema “Identidad para todos”.

La entrega de los DNI gestionados en el camión fábrica se concretará el mismo día de la solicitud, mientras que si los trámites se realizan en las camionetas instaladas en la costa, la entrega del DNI es al día siguiente.

Quienes tramiten el pasaporte electrónico lo recibirán en sus domicilios por correo. El costo para la realización del DNI es de $300 y para el pasaporte es de $1.500, en efectivo.

La Fiesta Nacional del Chamamé arranca mañana. Serán 10 noches a pura música con artistas de todo el país.