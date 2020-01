En el país ya hubo al menos siete femicidios y uno sucedió en Corrientes

En todo el país ya hubo al menos siete femicidios en lo que va del año, de acuerdo con el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, que recopila aquellos casos que se visibilizan en los medios de comunicación. Si bien desde esta entidad aún no especificaron cuáles fueron estos asesinatos machistas, se sabe que el último de los consignados ocurrió en Corrientes. María Morlio, de 25 años, fue asesinada con un arma de fuego por su concubino, el domingo pasado en la zona rural de Monte Caseros. El victimario, José Ariel Benítez, se disparó luego en la boca y falleció al día siguiente en el Hospital Escuela.

Además, vale subrayar que en estos primeros días de 2020 también se registraron dos intentos de femicidios en la provincia: uno directo y otro vinculado, con el agravante de que, en este último hecho, el agresor tenía una orden de restricción y no podía acercarse a su ex pareja.

A nivel nacional, seis mujeres fueron asesinadas en los primeros diez días del año: “Dos de ellas en la provincia de Buenos Aires, otra en la Capital Federal y el resto en Salta, Santa Fe y Tucumán”, de acuerdo con el relevamiento del observatorio, que reprodujo Télam.

La titular de esta entidad, Raquel Vivanco, dijo que se mantiene la cifra con la que terminó el 2019, de una mujer asesinada cada 26 horas, ya que “las políticas llevadas adelante para la prevención, sanción y erradicación de la violencia fueron insuficientes y deficitarias en los últimos años”.

“El presupuesto asignado a tales fines fue ínfimo, el Instituto Nacional de las Mujeres contó con tan sólo 11 pesos por mujer para aplicar la Ley 26.485 (de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia) y el plan nacional de prevención y erradicación de la violencia machista sufrió un recorte presupuestario durante el 2019”, agregó Vivanco.