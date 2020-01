En 2019 el Nordeste lideró la inflación núcleo, que aumentó un 59 por ciento

En 2019 Argentina registró la inflación más alta desde 1991, con un 53 por ciento de acumulado anual. El NEA no fue la excepción. Por el contrario, allí se observaron los números más altos. Además, si se tiene en cuenta por categoría, en un año el IPC núcleo trepó 59 por ciento.

El Indice de Precios al Consumidor denominado núcleo registró un incremento del 59 por ciento en 2019 en la región Noreste, según un reciente informe publicado por el Indec. Fue la cifra más alta del país. En segundo lugar se ubicó Cuyo, con un 58,8 por ciento; en tercer lugar, el Noroeste, con 57,6 por ciento; y la zona Pampeana, con 57,5 por ciento.

Por otra parte, en la Patagonia se observó un aumento del 56,1 por ciento y en el Gran Buenos Aires, un 55,4 por ciento durante 2019 del IPC núcleo. Este representa el 69,9 por ciento de la canasta total que mide el Indec cada mes. Se considera que mide la “inflación real” debido a que no tiene en cuenta bienes y servicios con comportamiento estacional como ser frutas y verduras, ropa exterior, transporte por turismo, alojamiento y excursiones por ejemplo, los cuales representan aproximadamente el 10 por ciento del total de la canasta.

Por otra parte, se puede mencionar una tercera categoría: bienes y servicios cuyos precios están sujetos a regulación o tienen alto componente impositivo. Este es el caso de los combustibles para la vivienda, electricidad, agua y servicios sanitarios, sistemas de salud y servicios auxiliares, transporte público de pasajeros, funcionamiento y mantenimiento de vehículos, correo, teléfono, educación formal, cigarrillos y accesorios. Este conjunto representa el 19,4 por ciento de la canasta total del IPC, según estipula la propia metodología de análisis del Indec.

Vale mencionar que “habitualmente el Banco Central (o la autoridad monetaria pertinente) está interesado en utilizar una medida de inflación núcleo para basar y explicar sus decisiones de política monetaria en un régimen de metas de inflación”, según sostiene el organismo nacional en su apartado metodológico. Desde 2004, el instituto analizó distintas alternativas para el cálculo de la inflación núcleo. La vigente son actualizaciones que datan desde 2016.

De allí radica la importancia de la medición núcleo, ya que permite contar con un acercamiento de la inflación de bienes y servicios que, en condiciones normales, no deberían registrar grandes incrementos. En 2019, sin embargo, fue la categoría que mayor aumento registró en el NEA y en otras regiones.

En el caso de los precios regulados, no obstante, la suba anual fue del 53,6 por ciento en el Nordeste. Esto incluye los servicios como la electricidad y el agua, que años atrás, en 2017 y 2018, por ejemplo, registraron una elevada participación en la inflación. El año pasado, por el contrario, expusieron casi una merma por el freno a los tarifazos.

En el caso de los valores regulados, el más alto se observó nuevamente en el Nordeste, con un 53,5 por ciento. En segundo lugar se puede mencionar, el Noroeste, con un 53 por ciento. En tercero, la Patagonia, con 50 por ciento de variación interanual.

En cuarto, la zona Pampeana, con 47,9 por ciento. En quinto, por cerca, Cuyo, con 47,6 por ciento. En último, el Gran Buenos Aires, con 47,1 por ciento.

La inflación estacional en el Nordeste, en cambio, registra un incremento del 55,7 por ciento interanual. Es la más alta del país. En el Gran Buenos Aires fue del 50,7 por ciento; en la región Pampeana, de 46,5 puntos.

Por otra parte, los precios estacionales que los bienes y servicios que integran la canasta del IPC, registraron una variación del 47,3 por ciento en el Noroeste. En Cuyo fue del 46 por ciento; en Patagonia, del 49,4 por ciento, de acuerdo con la medición de Indec.