Durante 2019 la inflación del Nordeste alcanzó su pico máximo en septiembre

El año pasado no fue uno bueno para el poder adquisitivo. En Argentina se registró la inflación más alta desde 1991 y en el NEA desde que se contabilizan canastas regionales, es decir, hace menos de una década. El pico máximo se observó en septiembre, en un escenario posdevaluación. Los alimentos y bebidas, no obstante, tuvieron pronunciados altibajos durante 2019.

El Nordeste fue una de las regiones cuya inflación superó la media nacional en la mayoría de los meses del año pasado. Esto pudo observarse en su variación mensual. En diciembre, el año cerró con un acumulado del 57 por ciento, muy por encima del Indice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, que se posicionó en 53 por ciento.

Si se contempla su evolución, esta no se exhibe como un fenómeno persistente y estable, tampoco creciente, sino más bien, con pronunciados altibajos, principalmente, en escenarios posdevaluatorios de la moneda nacional. De esta manera, el IPC NEA presenta en enero de 2019 con una variación de 3,4 por ciento, en relación con diciembre de 2018.

A partir del primer mes del año, el indicador creció hasta marzo de 2019, con una variación de 5,1 por ciento. Luego, registró una curva en caída, no una deflación, sino una desaceleración del crecimiento. Así, en abril pudo observarse una variación del 3,5 por ciento.

El pico más bajo fue en julio, con una variación mensual del 1,9 por ciento. El período coincidió con una política de freno de los tarifazos. Además, se logró contener el dólar. No obstante, en agosto, inició una nueva escalada ascendente. Esto luego de que la divisa norteamericana haya trepado a 60 pesos luego de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso), que prácticamente ungió un recambio de gobierno en la Casa Rosada, que luego terminaría de concretarse en las generales.

En agosto el IPC del Nordeste argentino fue de 4,5 puntos. En septiembre, en tanto, alcanzó el pico máximo del año, con un incremento del 6,2 por ciento. En dicho mes, impactó de lleno la devaluación del peso argentino, con insumos dolarizados que replican en góndolas, vidrieras y servicios.

Sin embargo, en octubre volvió a desacelerar, con una variación del 3,3 por ciento. Las elecciones no generaron cimbronazos y se tomaron una serie de medidas para alivianar los efectos de la crisis cambiaria, entre ellos, la reducción a 0 por ciento del IVA a algunos productos de la canasta básica. Aunque la medida tiene fecha de caducidad.

Diciembre cerró con una variación mensual de 4 puntos en el NEA. Si bien hubo picos en agosto y septiembre, los acumulados semestrales representaron cierto equilibrio. En el primero, el acumulado fue del 23 por ciento, frente a un 24 por ciento del segundo. Alcanzando un 57 por ciento interanual en diciembre, si se tiene en cuenta igual período pero de 2018.

Respecto a los alimentos, su crecimiento también registró pronunciados altibajos. Vale recordar que los alimentos y bebidas no alcohólicas representan un poco más de un tercio de los gastos de consumo de hogares en el Nordeste. Esto se debe a que es una de las zonas con mayores indicadores de pobreza.