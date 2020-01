Preocupación de docentes por la caja previsional provincial

Con la posibilidad de armonización de la caja previsional de la Provincia con la de Nación, como cuestión de fondo, representantes de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp) se reunieron con el titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Marcos Amarilla.

El encuentro se realizó el pasado 15 de enero. La reunión fue a pedido del sindicato que expresó su parecer por el proyecto de “armonización del sistema previsional provincial”. El secretario general de Acdp José Gea manifestó al responsable del IPS, la preocupación por parte de las y los trabajadores de la educación, sobre el manejo y la administración de los fondos jubilatorios. Esto, “teniendo en cuenta el trascendido de las posibles intenciones del Ejecutivo Provincial de trasladar la administración de dichos fondos a la órbita nacional”, según informaron desde Acdp a través de un comunicado.

Desde el sindicato explicaron que no es la primera vez que realizan gestiones en torno a tener mayores precisiones del tema. Anteriormente, mantuvieron reuniones con legisladores provinciales para despejar dudas.

El pedido concreto desde el sector representativo de las y los asalariados consiste en que la administración de la caja previsional permanezca exclusivamente en manos del estado provincial como hasta ahora. Esto permitirá garantizar la plena vigencia del 82 por ciento móvil que rige en Corrientes.

Por su parte, Amarilla dijo coincidir con el planteo y se comprometió a brindar su aporte. En reiteradas ocasiones, no obstante, desde el Gobierno provincial informaron que no existe voluntad política de trasladar la administración de los fondos provinciales a la órbita nacional, aunque actualmente existe una convocatoria nacional.

Por otro lado, se comprometieron a trabajar conjuntamente para sortear la burocracia y dinamizar ciertas gestiones a favor de trabajadores y trabajadoras del ámbito educativo, tanto en actividad como los ya jubilados, y, fundamentalmente, para los del interior provincial que se les dificulta y encarecen los viajes, según indicaron desde Acdp. A su vez, el sindicato solicitó autorización para realizar las diligencias necesarias en representación de sus afiliados, en casos concretos de quienes inician sus expedientes para jubilarse; actualización de salarios que debieran ser automáticos pero no lo son y necesitan del cálculo y pedido formal para efectivizarlo.