Pirotecnia: los elementos detectados mermaron en un 50% respecto al 24

Tras la vigencia de la Ordenanza Nº 6678/18, que determina que los artefactos pirotécnicos iguales o mayores a 2 pulgadas no se encuentran autorizados a ser producidos, distribuidos, comercializados y utilizados en el ámbito de la ciudad y ante las celebraciones por la llegada del Año Nuevo, desde la Secretaría de Ambiente de la Comuna informaron a El Litoral que “la cantidad de materiales secuestrados mermó en casi un 50%, en comparación con los obtenidos en los procedimientos que se realizaron en Navidad.

Como consecuencia de la ordenanza vigente que prohíbe los materiales pirotécnicos de 2 pulgadas y luego de los festejos de la llegada del Año Nuevo, el secretario de Ambiente de la Comuna, Javier Rodríguez, informó a El Litoral que “realizamos controles exhaustivos en las principales avenidas, todo lo que sea peatonal también, en distribuidoras. Además, nos acercamos a los vendedores ambulantes que se encontraban en las distintas avenidas”.

“Se procedió a trabajar por oficio, conociendo las zonas en las que sabemos que se instalan históricamente los vendedores ambulantes”. “También hemos recibido denuncias a través de la línea gratuita de la Comuna, por medio de la cual los vecinos avisaban que había pirotecnia ilegal. Entonces, acudíamos a constatar eso con los inspectores. Fueron muy exhaustivas las intervenciones en líneas generales”.

En cuanto a la cantidad concreta de inspecciones en las cuales llevaron acabo la desnaturalización de la pirotecnia (que consiste en mojar la pólvora de los materiales secuestrados a fin de que no puedan ser utilizados), Rodríguez comentó que “mañana (por hoy) vamos a tener los números concretos”.

No obstante, podemos anticipar que la cantidad de materiales descomisados y desnaturalizados fueron menores que los detectados en Navidad, lo que refleja que la campaña de concientización “Más luces menos ruido” que venimos llevando adelante y los controles influyeron considerablemente. Hoy podemos decir que el material descomisado disminuyó casi en un 50% en comparación con navidad”.

Para cerrar, dijo que “es un balance muy positivo, por lo que podemos estimar que el año que viene el porcentaje de lo secuestrado será menor y hasta extinguirlo definitivamente. Pero es importante aclarar que la pirotecnia está prohibida para todo el año y los vecinos pueden seguir denunciando ante la Comuna cuando no se respete la normativa vigente”.