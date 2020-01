En búsqueda de mejorar su competitividad, se asociaron en una cooperativa citrícola

Considerando las pérdidas registradas en el 2019 y las diversas dificultades que en numerosas oportunidades debe atravesar el sector citrícola, integrantes de las distintas etapas del proceso de producción y comercialización resolvieron asociarse. A través de una cooperativa, ahora buscarán mejorar su competitividad. Sobre cómo planifican lograr ese objetivo, dialogaron días atrás con el intendente Walter Chávez.

“Como el año pasado los precios que en el mercado ofrecían eran muy bajos, muchos productores tuvieron que dejar que se fundieran las frutas en las quintas porque si tenían que pagar para trasladarlas, lo que recibirían como pago no les alcanzaría ni para cubrir todos los costos de la producción”, comentó el Jefe comunal. Haciendo referencia a la difícil situación que una vez más atravesaron los citricultores.

En este contexto, señaló a El Litoral que “ese tipo de adversidades no sólo afecta al productor, sino también al que realiza empaques, al transportista. Es decir, que el impacto negativo es mucho mayor e involucra a muchas familias”. Para intentar revertir esta situación es que se conformó la Cooperativa de Productores Citrícolas (Coprocit).

Una entidad que, en un principio, está conformada por 14 miembros. “Hay quienes producen cítricos, pero también quienes tienen firmas dedicadas al empaque y al transporte. La idea, según me manifestaron, es mejorar su competitividad productiva y de comercialización”, comentó Chávez. Tras lo cual comentó que “ellos ya fueron a observar inclusive cómo funciona una cooperativa de Juan Pujol”.

Con respecto a los pasos a seguir, los integrantes de Coprocit expresaron al titular del Ejecutivo Municipal que en breve harán la asamblea para elegir a sus autoridades. Una vez que esto se concrete, podrán avanzar con otras gestiones necesarias para ejecutar su plan destinado a mejorar su competitividad.

“El Gobierno Provincial tiene una serie de herramientas para impulsar el crecimiento de los sectores productivos y por supuesto nosotros, como Municipio, estaremos para brindarles el apoyo que necesiten para mejorar los rindes de la citricultura”, concluyó Chávez.