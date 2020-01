San Carlos: en una sesión extraordinaria tratarán la problemática del agua

Está previsto que hoy se haga la sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante de San Carlos para abordar la problemática del servicio de agua potable.

“La sesión extraordinaria es a las 17 para tratar como único tema del día un pedido de informe a la interventora de la Asociación Vecinal de Saneamiento -Avesa-, que está a cargo de la administración del servicio”, señalaron desde el órgano deliberativo a El Litoral. Hasta ahora no tienen objeciones las obras que la Provincia está ejecutando para dar una solución definitiva al déficit en el suministro, sino que quieren que la interventora de la Avesa explique por qué no funciona la red, a través de la cual hasta hace unos meses tenían servicio.

Cabe recordar que la semana pasada hubo una convocatoria a sesionar el jueves pero, por falta de quorum, finalmente no se concretó. Por otra parte, y como parte de la emergencia que atraviesa la localidad, el último domingo, enviados por la Dirección de Defensa Civil de la Provincia, Bomberos Voluntarios de Colonia Liebig’s asistieron a vecinos de San Carlos con la distribución del líquido vital.