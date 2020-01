Aumentos por fuera de Precios Cuidados

Los aumentos de precios siguen golpeando los bolsillos de los argentinos y es una problemática económica que preocupa notoriamente al Gobierno nacional. Por eso se tomaron varias medidas en el mes de gestión y se reactivaron otras fortaleciéndolas. Sin embargo, las subas logran saltar el cerco en productos por fuera de programas como Precios Cuidados.

El presidente Alberto Fernández pidió “denunciar a quienes aumenten los precios y rompan los acuerdos”. Los almacenes, autoservicios (ambos fuera del programa Precios Cuidados) y supermercados independientes aseguran que las listas que recibieron de sus proveedores en las últimas semanas vienen con alzas muy significativas que superan largamente la media de 10% estimada por la vuelta del IVA. Por ejemplo, detectaron incrementos promedio de 40% para productos de limpieza e higiene personal, de hasta 30% en la yerba mate, 25% en quesos y mantecas y 20% en fideos secos, consigna una nota publicada ayer en el diario La Nación.

Estimaciones de consultoras privadas que manejan los comercios minoristas indican que más del 60% de la mercadería que se vende diariamente se compra en almacenes y autoservicios e insisten en que hay zonas donde no hay supermercados o que los vecinos eligen los comercios más chicos por la posibilidad de pagar “al fiado” (anotando el producto, no el precio).

El titular de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, indicó a La Nación que los precios de la mayoría de los productos no solo recuperaron el IVA (que había sido llevado a cero en varios rubros por la administración Macri) “sino que lo superaron”, porque hay “pícaros, y fueron varios”. Graficó que el azúcar con el retorno del IVA debía llegar a un costo de $33 el kilo y lo recibieron a entre $45 y $50; “lo mismo pasó con los aceites, que antes del retorno del impuesto ya habían subido 14%”.

A su criterio, los Precios Cuidados sirven como “referencia” para los consumidores, por lo que los minoristas “peleamos con nuestros proveedores para poder llegar a esos valores, aun limando nuestra rentabilidad”.

Juan Milito, titular del Centro Unión Almaceneros de Rosario, dice que lo que está pasando con las nuevas listas de precios “desorienta"” Apunta que después de las Paso comenzaron los incrementos, que siguieron después de octubre “con la excusa” de que Fernández congelaría los precios.

En la provincia de Córdoba, el Departamento de Estadísticas del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas registra que en las últimas listas el champú y la pasta dental llegaron con alzas promedio de 40%, igual que los pañales; el jabón líquido para la ropa subió 36%; la yerba, entre 25% y 30%; la manteca, 25%; los quesos duros, entre 25% y 30%; el aceite, 15%, y el arroz y los fideos, 20%.

“Hemos entablado diálogo con las autoridades para diseñar un módulo limitado de Precios Cuidados para minoristas. La cantidad que manejan los súper es inviable, pero sí los de alta rotación, como negocian los supermercados chinos -dice Vanesa Ruiz, gerenta del centro-. Estamos esperando, porque es una oportunidad para darle potencia y capilaridad al programa. Sumado a la Tarjeta Alimentaria, para nosotros será una herramienta más”.

Savore indica que para las autoridades no es muy complejo determinar quién aumenta: “Los minoristas no tenemos depósitos, no stockeamos, compramos y vendemos, con necesidad de vender todos los días. Tienen que buscar al que aumenta, el universo parece grande, pero es una cadena muy corta; bocas, mayoristas y proveedores”.

Las fuentes consultadas por La Nación coinciden en que en esta oportunidad los precios con fuertes aumentos llegaron a todos los formatos. Víctor Parpacelli, titular de la Federación de Supermercados Argentinos, admite que no se cumplió “lo acordado” respecto de los aumentos por el regreso del IVA. Adolfo Brennan, presidente de la Federación Económica de Mendoza, insiste en la necesidad de que los minoristas alcancen un acuerdo “diferenciado” de Precios Cuidados, porque si no quedarán en “inferioridad de condiciones” y la inflación será “más alta en el interior, donde no hay supermercados a mano en todas las zonas”. Plantea que, sin una opción de acceder a mejores precios por parte del sector, el consumidor “terminará pagando más caro” o habrá más comerciantes que “se pasen a la informalidad para poder competir”.

La contención de precios es un desafío para todos, en todo el país.