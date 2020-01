Braian Lluy se sumó a las bajas en el plantel de Boca Unidos

Finalmente, se confirmó la cuarta baja en el plantel de Boca Unidos durante el receso impuesto en el Torneo Federal A de fútbol. Ayer, la entidad correntina, oficializó la salida de Braian Lluy que se suma a las del delantero José Vizcarra, el arquero José Aquino y el defensor Ronald Huth.

Lluy (30 años) llegó en agosto de 2019 a Corrientes y, de inmediato, se ganó un lugar en el equipo por entonces conducido por Daniel Teglia, primero como volante y después marcando la punta, en los dos casos por el sector derecho.

De los 14 partidos que jugó Boca Unidos en el actual Federal A, el defensor disputó 13, solamente se perdió el encuentro frente a Juventud Unida donde integró el banco de relevos.

Claro que desde la contratación de Claudio Marini como entrenador, el jugador que hoy se sumará a Platense perdió terreno y comenzó la búsqueda de un nuevo destino hasta llegar ayer a su desvinculación del equipo correntino.

La actividad oficial para Boca Unidos en el 2020 comenzó el pasado domingo cuando visitó y le ganó a San Martín de Formosa 2 a 1 por el encuentro de ida correspondiente a la fase preliminar de la Copa Argentina. En esa oportunidad, Marini ya no convocó a Lluy para integrar el plantel boquense.

Frente a las partidas que tuvo el plantel, Boca Unidos realizó las dos incorporaciones que les permite el reglamento en esta parte de la competencia. Sumó al defensor Matías Sarulyte y al arquero Jorge Carranza. Los dos jugadores ya están trabajando bajo las órdenes de Marini.

El Federal A 2019-2020 se reanudará el próximo fin de semana (sábado 25 y domingo 26) con la disputa de la fecha 16, pero Boca Unidos, quinto en la zona A con 21 puntos, quedará libre, recién jugará en la jornada siguiente cuando reciba a Chaco For Ever.