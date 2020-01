“Los antecedentes de negociación del kirchnerismo son malos”

Comenzará el debate de la ley de Sostenibilidad de la Deuda que el Gobierno mandó al Congreso y que le da las herramientas para negociar la reestructuración de los bonos que cotizan en el exterior con ley de Nueva York. Al respecto el diputado radical, Lucio Cornejo, dijo que “los antecedentes de negociación del kirchnerismo son bastante malos”.

Advirtió que “hay un par de artículos que les dan facultades extraordinarias para el contenido de la negociación y eso sí a mí me da duda porque los antecedentes de negociación del kirchnerismo con el Club de París, con Repsol por la estatización de YPF, con el FMI, son bastante malos”.

Para el ex gobernador, “darles cheques en blanco como es uno de esos artículos para el contenido de la negociación no creo que sea bueno”.