Activan la vigilancia de fiebre amarilla en la provincia y Misiones

Brasil mantiene el alerta por fiebre amarilla, tras experimentar uno de los brotes de fiebre amarilla más importantes durante el 2016/2017 y por las sospechas de casos en primates. Esta situación también activa las líneas de prevención para las provincias del NEA, y en este marco, desde la dirección de Epidemiología de la Nación indicaron que activan la vigilancia de casos.

“Los casos humanos registrados en los estados de São Paulo, de Paraná y Santa Catarina en Brasil, y las sospechas de epizootias de primates no humanos cercanas a nuestra frontera (no confirmadas), marcan el inicio de lo que podría ser una tercera ola y la progresión del brote hacia el sudeste y sur de ese país”, detallan desde la Dirección de Epidemiología.

Agregan que “esta situación aumenta la necesidad de intensificar las acciones de vigilancia. Particularmente en las áreas limítrofes de la región noroeste de Argentina (fundamentalmente las provincias de Misiones y Corrientes, las que comparten similares condiciones eco-epidemiológicas), y ante la presentación de síntomas de la enfermedad en viajeros que hayan visitado Brasil y no estén vacunados”, señala el último comunicado del Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica.