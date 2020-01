Una joven se prendió fuego la cara: “Quería ser fea y que él no me pegara”

Una joven de Santiago del Estero admitió ante la Justicia que se prendió “fuego sola” con alcohol y un encendedor para afearse con el fin de que su novio deje de golpearla “por celos”.

La joven, de 22 años, vive en la ciudad de La Banda y declaró ante la coordinadora de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar del Ministerio Público Fiscal, según consignan los diarios locales El Liberal y Nuevo Diario.

Fuentes judiciales indicaron que la autoagresión se produjo durante el 1° de enero en la casa que compartía con su novio, de 26 años.

Tras el episodio, el hombre pasó unos días detenido hasta que fue liberado el lunes pasado con restricciones de acercamiento y exclusión del hogar.

La víctima reveló ante las funcionarias judiciales que un día su novio comenzó a insultarla por el tipo de pollera que había elegido para vestir.

En ese marco, la mujer señaló: “Me prendí fuego sola. No pensaba en nada más que en ser fea para que él corte con los celos y no me pegara más”.