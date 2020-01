Renatre: crecieron las fiscalizaciones 2019 y ratifican compromiso 2020

La Delegación Corrientes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) cumplió un rol central en materia de fiscalización laboral durante 2019. Articuló con los distintos organismos que conformen el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social, y realizó un total de 118 fiscalizaciones, en las que relevó 755 trabajadores dedicados a la yerba, forestal, frutícola (arándanos, frutilla y citrus), vivero, hortícola y ganadero.

Asimismo, el Renatre realizó inspecciones a nivel nacional durante el 2019, en las que se constató la situación laboral de 15.648 trabajadores rurales, de los cuales 12.994 se encontraban en la informalidad.

“En este contexto, este alto porcentaje no es una muestra del trabajo rural en el país, sino que muestra que gracias a la correcta focalización inspectiva, consecuencia de una inteligencia previa, se puede llegar a las actividades con mayores índices de trabajo no registrado y maximizar la efectividad del Registro en la detección de informalidad, avanzando en la regularización de los trabajadores”, afirmó Orlando Marino, Presidente del Renatre.

Estas inspecciones se realizaron mayoritariamente en las actividades que emplean mano de obra temporal, que en general cuentan con altos índices de trabajo no registrados. Las actividades nacionales que presentaron mayor cantidad de trabajadores no registrados son la hortícola, forestal, olivícola y cultivo de papa, entre otras.

“El desafío que enfrenta el Registro es enorme y por este motivo estamos realizando un intenso trabajo de fiscalización para constatar las condiciones de registración laboral. Entendemos que en el sector rural todavía hay altas tasas de trabajo informal, actualmente tenemos cerca de 330 mil trabajadores rurales declarados mensualmente y de acuerdo a los datos del Sistema de Cuentas Nacionales del Indec del tercer trimestre de 2019, la tasa de informalidad en el sector agropecuario se encuentra en el 63%”, informó Orlando Marino.

En Corrientes, la Delegación Provincial coordinó las tareas con la Delegación local de la Secretaría de Trabajo de la Nación, la Afip, Dirección de Migraciones, Gendarmería Nacional y la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia. Asimismo, articuló acciones con la Uatre.

En 2020, el Renatre seguirá focalizando la detección de trabajo no registrado y desarrollando esta tarea conjuntamente con los organismos públicos nacionales y provinciales. Así, redobla esfuerzos para formalizar las relaciones laborales y profundizar sus políticas en cuanto a la erradicación del trabajo infantil y la lucha contra la trata de personas con fines de explotación laboral.