Tarjeteros insistirán para que la tarifa suba a $50 por hora

Tras las reuniones y promesas mantenidas en el mes de diciembre, los operadores del estacionamiento medido volverán a insistir en el pedido de incremento del precio de la hora de aparcamiento que hoy tiene un valor de 20 pesos a 50. Además reiteran las denuncias de irregularidades en cuanto a la cantidad de ventas exigidas con los espacios otorgados y el pago del plus.

A un poco más de un mes de las reuniones del sector de estacionamiento medido con funcionarios de la Comuna, donde solicitaron la suba del precio de la tarifa, desde el sector informaron que nuevamente insistirán con el pedido ante el silencio de la Comuna.

“Hasta el momento no hemos recibido alguna respuesta del pedido de incrementar el precio de 20 pesos a 50 pesos. Pero ahora también vamos a avanzar por un pedido de incremento del valor del plus ya que ambos montos están totalmente desfasados de la realidad y nos cuesta mucho llegar a fin de mes. Nos estamos organizando nuevamente y dado que los funcionarios en su mayoría ya volvieron de sus vacaciones vamos a intentar reunirnos con ellos para que nos den una respuesta”, aclararon.

Vale considerar que los trabajadores también volverán a solicitar cobertura médica y seguro, condiciones laborales que actualmente carecen. Y en este sentido se debe recordar que la Comuna insiste en que los trabajadores no son empleados municipales y por lo tanto no es el organismo responsable de otorgar estas condiciones, ya que los mismos dependen de las permisionarias.