Dieron de alta a Juan Martín del Potro tras la operación

El tenista argentino Juan Martín Del Potro recibió el alta médica tras operarse ayer en Miami, Estados Unidos, por segunda vez en su rodilla derecha.

El tandilense, de 31 años, posteó en Twitter una foto cuando partía de la clínica en la que se ve la pierna envuelta en una férula, con el siguiente mensaje: “Ahora sí, con el alta médica rumbo a descansar a casa. Una vez más gracias por todo el amor y el apoyo que me dan en estos momentos difíciles. Un abrazo grande para todos”. La operación del argentino estuvo a cargo del médico Leen Kaplan.

Del Potro había sido operado en esa articulación por primera vez en junio pasado, pero la recuperación no fue la esperada y tras realizar interconsultas médicas decidió una nueva cirugía para eliminar “un dolor que no sólo le impide jugar al tenis, sino que también le dificulta realizar las actividades comunes de la vida diaria”, explica un comunicado.

El argentino jugó por última vez al tenis el 19 de junio del año pasado cuando le ganó al canadiense Denis Shapovalov en la primera ronda del torneo de Queen’s, en Londres, del que posteriormente se bajó por sus problemas en la rodilla.

Su regreso a las canchas estaba previsto en octubre del año pasado para participar de los torneos ATP en Estocolmo (Suecia) y Viena (Austria), pero la persistencia del dolor se lo impidió. Entonces dio por terminada la temporada 2019 y ni siquiera pudo afrontar un partido exhibición ante el suizo Roger Federer, en noviembre pasado en el Parque Roca de Buenos Aires.

Entre las numerosas muestras de apoyo que recibió antes de la sexta operación de su carrera deportiva, se destacó ayer la del número uno del mundo, el español Rafael Nadal, que participa del Abierto de Australia en Melbourne.

“Es una noticia que me entristece. Sólo le puedo animar y espero que con la nueva operación se solucione el problema y podamos verlo otra vez”, declaró el mallorquín en conferencia de prensa luego de su victoria ante el australiano Nick Kyrgios en los octavos de final del Grand Slam oceánico.

“Hace dos años terminó tres o cuatro del mundo. Es una mala noticia la verdad. Muy triste”, resaltó el 12 veces campeón de Roland Garros, en referencia al gran momento que atravesaba Del Potro en agosto del 2018 cuando se posicionaba tercero en el ranking mundial de tenis.