Hay más Precios Cuidados en góndola y el viernes será la reunión con empresarios

Tras el último relevamiento realizado la semana pasada, desde la Provincia aseguran que el cumplimiento del programa Precios Cuidados mejoró en cuanto a presencia de productos en góndola. Por otro lado, adelantaron que este viernes se reunirán con supermercadistas locales, para negociar una posible adhesión de estos comercios a la iniciativa nacional.

La Subsecretaría de Comercio y Defensa del Consumidor de la Provincia realizó nuevos controles de Precios Cuidados en los hipermercados de la ciudad adheridos. A pedido de Nación, se trató solo de un relevamiento para constatar la presencia de los productos en góndola, ya que en principio la prioridad es que el programa se cumpla, más que sancionar.

Según consignaron desde el área, se constató que en los dos comercios que ofrecen la iniciativa hay entre un 65% y 70% de artículos presentes; teniendo en cuenta que, en el control de la semana anterior, dicho porcentaje rondó el 50%. “La cantidad encontrada será normal todo este mes, porque la misma gente de Nación sabe que va a llevar un tiempo hasta que llegue la mayoría de los productos que se comercializan en la zona”, indicó a El Litoral el subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar.

El funcionario añadió que los convenios de Nación con cada cadena de hipermercados están aún en proceso de firmas y evaluaciones en el área de Legales, por lo que por ahora sólo se limitarán a “hacer relevamientos para monitorear que se cumpla la individualización de los artículos en góndolas, con las nuevas señaléticas”; además de la ya mencionada inspección de la cantidad de bienes. “Debemos mantener informada de todo esto a la Secretaría de Comercio de Nación”, subrayó.

Convocatoria

Así como la solicitud de relevar la cantidad de productos disponibles, el Gobierno nacional también delegó en las provincias el trabajo de convencer a los comercios locales de incorporarse a Precios Cuidados. Tanto los pequeños negocios como las cadenas de supermercados regionales se fueron alejando de la propuesta porque muchos de los productos no estaban disponibles en la región, y al no poder tenerlos en góndola, los locales quedaban propensos a recibir multas.

En este sentido, la Subsecretaría de Comercio convocó a empresarios a una reunión que se hará este viernes, de manera de tener un primer contacto sobre el tema. Según contó Ahmar, el encuentro será con referentes de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) y otras cámaras del sector, además de supermercadistas.

“Vamos a ver qué solicitan y necesitan para poder incorporarse, y todo eso lo transmitiremos a Nación”, manifestó el funcionario.

Vale recordar que, tras la noticia de que se buscará incorporar a los supermercados locales, referentes del ámbito señalaron a este medio que no descartan la posibilidad de sumarse, pero sería a cambio de la garantía, en principio, de que se permita incorporar artículos factibles de conseguirse en la zona. Además, propusieron que el listado sea “por segmento de precios”, es decir, que se delimiten los productos sin marcas, solo con indicadores de importes según volumen y calidad.