Encontraron al joven que había sido brutalmente golpeado en Bella Vista

En la casa de un amigo fue hallado Martín Ezequiel Viccini, el joven de 20 años quien se encontraba desaparecido desde el pasado domingo a la mañana cuando le propinaron una brutal golpiza cerca de la costanera de la ciudad de Bella Vista.

Fuentes policiales informaron a El Litoral que el chico se encontraba en buen estado de salud, pero de todas maneras fue trasladado al hospital local para que se le realizara un examen médico completo con el fin de analizar cada una de las lesiones sufridas en el ataque.

Por otra parte en el marco de la investigación, en la jornada de ayer, aprehendieron a dos sujetos quienes serían los que quedaron registrados en el video viralizado.

Uno de ellos es de apellido Monzón, sindicado como el agresor de Martín Viccini, Monzón era uno de los identificados por la fuerza policial tras el video viral en el que se lo ve golpeando salvajemente al joven de 20 años.

También detuvieron a otro sujeto de apellido Almirón, a quien se ve en el video intentando escapar en una moto y que estaba en compañía de Monzón.

La novia de Viccini había declarado en la Comisaría local que mantuvo comunicación por Whatsapp con Martín hasta el domingo a las 23 y que luego no recibió más mensajes e intentó llamarlo, pero el teléfono daba apagado.

Según pudo saber este medio, los dos detenidos continuarán alojados en la comisaría a disposición de la Justicia. En las próximas horas serán citados a declarar formalmente.

Ante la repercusión nacional que tuvo el caso por la difusión que le dio el padre del joven a través de su cuenta de Facebook, el jefe de Policía Félix Barboza y el subsecretario de Seguridad, Osvaldo De Los Santos García llegaron a la localidad de Bella Vista, para ponerse al frente de la investigación.

Afortunadamente siguiendo todas las pistas e indagando a amigos de Viccini, pudieron dar con el paradero del muchacho desaparecido.

Su propio padre sostuvo que la relación familiar con el joven “no es de las mejores” por las adicciones. “Martín es bastante conflictivo. Yo, por estas cosas, lo aparté un poco, lo hice tratar, denuncié al juzgado, hice de todo, pero nadie hace nada”.

“Una vez fue detenido porque manejó alcoholizado y no pagué la multa para que aprenda”. “Desde ese momento sentó cabeza y se puso a trabajar. El sábado cuando salió me pidió plata para ir al corso y después pasó lo que pasó”, agregó.