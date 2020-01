Nombraron a Macri presidente de la Fundación Fifa y hubo críticas

El ex presidente Mauricio Macri, ex titular también de Boca Juniors, fue elegido ayer por el jefe del fútbol mundial, Gianni Infantino, para conducir la Fundación Fifa, una entidad benéfica que lidera proyectos con el fútbol como promotor social.

Macri tendrá el cargo de presidente ejecutivo de la entidad creada en marzo de 2018, cuya junta directiva, liderada por el propio Infantino, también está integrada por la turcocaiqueña Sonia Fulford y la burundesa Lydia Nsekera, y que tiene como director general al ex futbolista francés Youri Djorkaeff.

La designación de Macri produjo malestar en los distintos actores del ambiente futbolístico.

Desde la AFA y Superliga hasta los titulares de Boca, River y San Lorenzo, entre otras autoridades, expresaron su malestar respecto de la decisión que se oficializó hoy y coincidieron en considerarla un acto “lamentable”.

“Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo presidente, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la ‘mierda’, hoy sea distinguido en Fifa. Triste noticia para los que amamos el fútbol”, fueron las palabras de Marcelo Tinelli, el actual presidente de San Lorenzo a través de su cuenta personal de Twitter.

“Es lamentable que el ex presidente que nos dejó una deuda casi impagable, más de 50% de pobreza, enemigo de las sociedades civiles en el fútbol y responsable de los últimos 4 años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de Fundación Fifa”, expresó por su lado Rodolfo D’Onofrio.

El mandatario de Boca, Jorge Amor Ameal, también opinó al respecto y dijo: “El presidente de Fifa tendría que haber consultado con todos los clubes para que nosotros tomemos una decisión. No estoy de acuerdo para nada con el nombramiento”.