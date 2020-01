Playas: tras los incidentes, ayer hubo menos cantidad de bañistas y personal de seguridad

Luego de los serios problemas que se registraron el primer día del año 2020 en la playa Arazaty I e inmediaciones, producto de la gran concurrencia de bañistas y el consumo de alcohol típico de estas jornadas de festejos, durante la recorrida por los balnearios de la costanera que realizó ayer El Litoral se pudo observar una merma importante de gente como también de personal de seguridad.

En comparación con la primera jornada del 2020, en la que casi se ahogó un joven, hubo peleas y arrebatos ayer se pudo observar que la cantidad de bañistas se redujo a casi la mitad, lo que permitió una jornada sin sobresaltos. A la vez, esto también implicó la ausencia de personal de seguridad en puntos claves.

Y mientras el miércoles 1º de enero, en los ingresos se pudo observar gran cantidad de personal del área de Guardia Urbana, en la jornada de ayer en la playa Islas Malvinas I no había personal apostado en el lugar para controlar que no ingresaran personas con bebidas alcohólicas ni elementos cortantes, como establece la normativa que rige para todas las playas municipales de Capital.

En tanto, en la playa Arazaty I, El Litoral dialogó cuatro mujeres del área de Guardia Urbana sobre la jornada que a simple vista parecía estar mucho más tranquila que la del primer día del 2020. De esta manera, se pudo saber que por la mañana debieron intervenir cuando dos personas quisieron comenzar a cobrar a los conductores por los espacios de aparcamiento. “Nosotros ya los estábamos observando, uno tenía una chaquetilla y el otro nada. Por lo tanto, cuando nos dimos cuenta de lo que estaban queriendo hacer, dimos aviso a la Policía Turística, que se encarga de realizar el patrullaje y los llevaron detenidos”, comentó una de las trabajadoras.

“La gente está tranquila, sabemos que hubo algunos inconvenientes ayer, pero más alla de los trapitos, hasta el momento no tuvimos inconvenientes”, acotó.

Posteriormente, al ser consultada sobre la cantidad de agentes dispuestos, señaló que durante la jornada -de ayer- se encontraban trabajando diez personas del área y que en cada puesto hay dos personas. En total eran 9 mujeres y un solo hombre.

Si bien durante la recorrida se pudo advertir la presencia de un patrullero y una camioneta de la Policía, y a pesar de que es destacable el trabajo que llevan adelante considerar que desde el cuerpo de guardavidas y la Guardia Urbana en conjunto con la Policía Turística, la cantidad de gente que concurre a los predios manifiesta la necesidad de contar con mayor personal policial dispuestos en las adyacencias a las playas a fin de prevenir delitos, como los arrebatos que suelen ocurrir en este tipo de espacios.

“Acá hoy estamos diez guardavidas, por ahora sin problemas, hay mucho menos gente que ayer”, comenzó relatando sobre la jornada el jefe de Guardavidas, Ramón Luna, quien además hizo hincapié en asegurar que “el problema se da cuando llegan personas ya alcoholizadas y de una pavada se arma un problema”.

En tanto, al ser consultado sobre las cámaras que se encuentran instaladas en la zona de playas, indicó que “una es monitoreada por el Centro de Videovigilancia Sise y las otras corresponden al ámbito de la Municipalidad. Todas están funcionando y contribuyen también a la seguridad”.

Por último, en este sentido, vale tener presente que también en la playa Islas Malvinas hay cámaras de seguridad, las cuales son monitoreadas por la Comuna.