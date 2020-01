Por falta de quórum cayó la sesión por el Presupuesto, un plan de becas y la tarifaria

El último día del año hubo actividad en el recinto del Concejo Deliberante de San Roque. Es que, como parte de la prórroga del período ordinario, estaba prevista una sesión destinada al tratamiento del Presupuesto 2020, un plan municipal de becas y una actualización de las tarifas de los diferentes tributos. Pero, finalmente por falta de quórum no se concretó el cónclave.

“Existía acuerdo porque inclusive se hicieron modificaciones tanto al proyecto de Presupuesto Municipal y al de las becas que es de mi autoría. Lo único en que no había consenso era en autorizar una nueva actualización de la Tarifaria, considerando que meses atrás, en agosto del 2019, se aprobó un aumento de aproximadamente un 35%”, comentó a El Litoral el concejal Nicolás Domínguez (ECO). Al mismo tiempo añadió: “Y como nosotros como bloque, junto con Mariana Pasetto e Isabel Montenegro, adelantamos nuestra postura antes de que comenzara la sesión, los tres ediles oficialistas se retiraron”.

Al quedar sólo tres de los siete concejales en el recinto, no hubo quórum y cayó la sesión. “En realidad, en estos momentos somos seis porque una concejal está de licencia por maternidad”, acotó Domínguez.

Seguidamente, al ser consultado sobre qué sucederá con los proyectos que se tendrían que haber tratado en el último día del 2019, manifestó que “el período ordinario ya concluyó en esa jornada. Ahora, la única posibilidad de ser tratados antes del nuevo período ordinario de sesiones, sería que se convoque a una extraordinaria”.

Al igual que en San Roque, el Municipio de Paso de la Patria por ahora se regiría con el Presupuesto del 2019, porque el proyecto para el presente año aún no fue aprobado.