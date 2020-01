Dispararon 13 tiros contra la casa de un periodista

El periodista Carlos Walker denunció que dos personas balearon su domicilio. El hecho ocurrió ayer a la madrugada en el barrio Estrada de Mar del Plata y no se registraron heridos.

“Es un mensaje mafioso, no sé sobre qué, pero no es común”, dijo Walker a CNN Radio. Además, detalló que el ataque duró 40 segundos y dejó a los vecinos “conmovidos y asustados”.

“Todos estamos bien, fue un susto, pero estamos impactados. Dos individuos encapuchados dejaron el auto estacionado a unas cuadras del complejo, caminaron unas cuadras y dispararon desde dos revólveres 9 mm”, agregó el periodista que conduce el programa Hora 13, por CNN Radio Mar del Plata.

Asimismo, contó que uno de sus vecinos vio que una bala “entró por la ventana y pasó muy cerca de uno de sus niños”.

En este sentido, Walker remarcó que “no es común que estas dos personas se desplacen con total impunidad por el barrio y realicen semejante balacera”.

El periodista compartió en su cuenta de Twitter el video registrado por las cámaras de seguridad en el que se ve cómo dos encapuchados pasan por la puerta de la residencia y dispararon al menos 13 veces durante 40 segundos durante la madrugada sobre la casa en donde vive Walker con su esposa e hijos en el barrio Estrada, al norte de la ciudad balnearia.

Repudio

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) tomó conocimiento del hecho y rechazó el atentado al periodista.

“Repudiamos el ataque a la casa del periodista marplatense Carlos Walker perpetrado esta madrugada por dos individuos encapuchados, quienes por el momento no han sido identificados”, escribió la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) en su cuenta de Twitter.

No es la primera vez que el periodista es víctima de actos de violencia. En 2011, Walker recibió un disparo en una pierna cuando dos hombres lo interceptaron en una motocicleta cerca de su casa y debió ser hospitalizado.

“No manejo ninguna hipótesis, solamente el tema nocturnidad, habilitaciones de boliches, afters truchos que se realizan”, explicó Walker.

“Ese es el tema que vengo desarrollando en mi programa este verano”.

Adepa exigió en su comunicado “el esclarecimiento de los hechos a las autoridades responsables”. La causa quedó en manos del fiscal Fernando Castro.