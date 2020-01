Tres cámaras empresariales analizarán su incorporación a Precios Cuidados

Representantes de tres cámaras empresariales correntinas participarán hoy de una reunión con funcionarios de la Provincia para comenzar a analizar su posible incorporación al programa nacional Precios Cuidados. Se trata de referentes de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), de la Federación Económica de Corrientes (FEC) y de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), quienes se encontrarán con el subsecretario de Comercio y Defensa del Consumidor, Juan José Ahmar, y otras autoridades, en el salón de la primera entidad mencionada.

Ahmar confirmó ayer aEl Litoralque se espera la participación de gerentes de supermercados locales, ya que estos son los que más posibilidades tienen de adherirse a la iniciativa. Anteriormente estos comercios contaban con Precios Cuidados en sus góndolas, pero dejaron de ofrecerlos porque algunos de los productos incluidos no se podían conseguir en la zona y las faltantes implicaban sanciones y multas.

El programa se renovó a comienzos de enero, pero solo los hipermercados se sumaron. Por esta razón, el Gobierno nacional delegó en las provincias el trabajo de convocar a los empresarios de cada ciudad para negociar su incorporación a partir de escuchar sus requerimientos.

“Vamos a reunirnos con las cámaras empresariales y gerentes de supermercados. La idea es conversar con ellos para transmitirles lo que nos dijeron las autoridades nacionales, y escucharemos lo que ellos proponen, o si ven que se torna complicado para estar en el programa, ver qué se puede mejorar para poder incorporarlos”, explicó el subsecretario de Comercio. “Todo lo que surja de parte de ellos como propuesta, lo transmitiremos nuevamente a las autoridades nacionales”, añadió.

Ahmar comentó que será la primera vez que se reunirán ambas partes, por lo que aún no se adelantaron ideas que se pondrán sobre la mesa. De igual forma, se presupone que los empresarios no descartan la posibilidad de incorporarse a Precios Cuidados a cambio de la garantía de que se permita incorporar artículos factibles de conseguirse en la zona, según habían señalado a este medio. Además, propusieron que el listado de artículos sea “por segmento de precios”, es decir, que se delimiten los productos sin marcas, solo con indicadores de importes según volumen y calidad.

Por último, vale destacar que en los hipermercados adheridos de la ciudad se puede encontrar en promedio el 70% de los bienes.