En este inicio de año hubo dos intentos de femicidio y una perimetral nunca respetada

En el año 2019 se registró según el Observatorio de violencia de género “Ahora que sí nos ven” 327 femicidios en el país, en Corrientes fueron 8, el año anterior se notificaron 11 en total. Este año inició con dos intentos de femicidios, uno directo y otro vinculado, con el agravante de que el agresor tenía una orden de restricción, no podía acercarse a su ex pareja.

El año pasado, hubo tres víctimas de asesinato machista que realizaron la denuncia y tenían una restricción perimetral, pero el incumplimiento de la misma llevó a que el crimen se concrete. Cabe recordar que en diciembre habilitaron un Centro en la ciudad donde deberían hacer un seguimiento, cuando el juez lo dispone, de las víctimas y victimarios que tengan esta orden judicial.

“La ex mujer del agresor contó que se había separado del victimario por un hecho de violencia y por ello el hombre tenía una restricción y una prohibición de acercamiento a la mujer”, confirmó el subjefe de la Policía de Corrientes, Eduardo Acevedo. El hecho, disparos a su ex pareja y al hombre que la acompañaba, ocurrió a pocos metros de la plaza Cabral, las víctimas fueron Nely Medina y Fabián Blanco, ella fue dada de alta y el hombre seguía estable en el Hospital Escuela, el agresor Eduardo Livio se quitó la vida.

En cuanto a la cantidad de femicidios, la cifra promedio en la provincia se mantiene. Si bien no llegó al número del año 2018 cuando fueron 11 muertes machistas, no se puede lograr una disminución mayor. En el 2017, según datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Unne, fueron 9, en el año 2016 (6), en 2015 (9), en 2014 (4) y en 2013 (5).

Para el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, durante el año que pasó se registró cerca de un femicidio cada 24 horas, en diciembre hubo un saldo de 30 mujeres asesinadas en el país.

En el 67% de los casos, los autores de los crímenes son parejas o ex parejas de las víctimas. En ese sentido, los 327 femicidios registrados dejaron un saldo de 235 niños huérfanos.

Asimismo, en el 63% de los casos, el asesinato se comete en la vivienda de la víctima, el 27% en la vía pública y sólo un 5% en la vivienda del agresor.

En el año 2019 hubo dos femicidios en Corrientes en el mes de enero, con la diferencia sólo de un día, las víctimas fueron Ramona Romero de San Miguel y Sandra Bodón de Goya. A diferencia de otros años, hubo cambios en la edad de las víctimas, fueron más jóvenes. En el 2018, el 1 de enero fue el femicidio de Irina López y un año antes el de Graciela Barreto, en el 2016 el mismo mes la víctima fue Tamara Salazar.

En el marco de la orden de restricción y el incumplimiento de la misma, cabe recordar que en diciembre pasado se habilitó el Centro de Atención Jurídica Integral a Víctimas de Violencia de Género, el cual tiene la tarea de dar asesoramiento, representación jurídica y protección de derechos. En este lugar tienen disponible 25 dispositivos, ya hubo un caso, que son utilizados cuando el juez lo requiera, se coloca una tobillera en el agresor y una pulsera en la víctima, por un sistema se avisa a las autoridades pertinentes si se acerca el victimario y se actúa al respecto.

La organización Mumala Corrientes difundió semanas atrás números útiles para víctimas de violencia de género entre estos se encuentran: Consejo provincial de la mujer 4475413 (9 de Julio 1536, 5° piso); Dirección General de Género y Diversidad 4474020 (Catamarca 771); Hogar de Protección Eli Verón (3794 826495); Dirección Diversidad 3794 575222 (Murcia 59); Dirección de Género Municipal 4474908 (Catamarca 771); Centro de Monitoreo y Contención 3794 826495 (Bolivar 1175); Centro de Acceso a la Justicia 0800 222 3425 (Las Cuevas y calle 461); Patrocinio Jurídico Gratuito 3794 583303 (Salta 450) Inadi 4425302 (Av. Juan Torres de Vera y Aragón 1401). Comisarías de la Mujer 4432913 y 4484651.