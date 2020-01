Hallaron a dos de los tres desaparecidos en el Paraná

Hallaron a dos de las tres personas que se ahogaron en el río Paraná en la localidad de Empedrado, las cuales eran intensamente buscadas desde que se conoció la noticia de su desaparición de la superficie acuática en un lugar que no estaba habilitado como playa.

El primero en ser encontrado fue Raúl Escalante y horas más tarde rescataron al chico de 10 años, mientras que la mujer y madre del menor continúa desaparecida.

El trágico episodio se produjo el jueves alrededor de las 16.30, a la altura del kilómetro 1145 del río Paraná. El niño de 10 había ingresado a las aguas para refrescarse en una zona de barrancas que no estaba habilitado para balneario, y a los pocos minutos fue arrastrado por la fuerte corriente y desapareció de la superficie acuática.

La mamá del menor, de 32 años, de apellido Gómez, al notar que su hijo no volvía ingresó al río para intentar rescatarlo y también desapareció. Lo mismo ocurrió con el joven que trató de salvar, tanto a la mujer como al chico. Personal de Prefectura Naval, al tomar conocimiento del hecho, inició la búsqueda de las personas desaparecidas en el río y cerca de las 00 de ayer logró hallar el cuerpo sin vida de José Escalante que estaba a unos 500 metros de la zona de donde había desaparecido”. Mientras que alrededor de las 9 los prefecturianos encontraron y procedieron al rescate de las aguas del menor de 10 años de edad, buscado desde el jueves a la tarde.

La búsqueda y patrullaje por el río continúa, ya que resta localizar el cuerpo de la madre del chico, pero la tarea fue suspendida en horas de la noche y se reanudará hoy con las primeras luces del día.

En el caso intervino la Comisaría de distrito de la localidad de Empedrado.