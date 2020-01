Para que les garanticen agua, pobladores analizan ir a la Justicia y cortar la ruta

“A veces tenemos agua durante media hora pero eso sucede en determinados días. La mayor parte de la semana no sale una gota de la canilla”, aseveró un poblador de San Carlos que ayer a la tarde participaba de una nueva reunión en la plaza de la localidad. Su testimonio era uno de los varios que escuchó El Litoral y que coincidieron con otros que ya fueron expresados en asambleas vecinales anteriores. Ante la falta de una solución, expresaron que analizan realizar dos presentaciones judiciales y manifestarse en la ruta.

En este contexto, estimaron que el servicio de agua potable no es normal en casi el 70% de la población. Sobre esto, indicaron que “hay quienes pueden comprar agua en botella para consumir, pero la mayoría no”. Por eso, deben hervirla o utilizar otros métodos para potabilizarla.

“Es todo un desafío tener agua, en mi caso, tengo una perforación. Pero aquellos que no tienen eso o un aljibe, no les queda otra que pedirle a un vecino o ir con sus tachos hasta la Municipalidad”, contó otra de las vecinas a este diario. Si bien, un camión cisterna de la comuna “suele repartir agua, el tanque tiene 5 mil litros de capacidad, así que enseguida se termina. Además, el 31 de diciembre y el 1 de enero, tampoco se brindó ese servicio”, acotó.

No obstante, comentó que para paliar esa situación, “un vecino prestó un tractor y con eso un señor anduvo repartiendo agua”. “Pero no podemos seguir viviendo así”, subrayó otro de los lugareños. Por eso, la semana venidera los vecinos presentarían un recurso de amparo para pedir que se les garantice el agua potable y también harían una denuncia penal contra la interventora de la comisión que administra el servicio vital.