Con un leve repunte, el Paraná llegó a 2,5 metros pero ya lleva seis meses en bajante

Durante los primeros días del 2020 el nivel del Paraná tuvo un leve repunte respecto a los registros que se vienen dando desde hace varios meses. Aunque el cambio no fue significativo, de a poco comenzó a alejarse de los 2 metros, medida que mantuvo por bastante tiempo.

De esta manera, la altura ayer fue de 2,5 metros, luego de haber alcanzado previamente 2,66. Si bien no está previsto que el nivel del río se modifique de manera notoria, durante las primeras jornadas de este año sí se advirtió un crecimiento leve.

Más allá de esto, lo cierto es que la marca actual sigue estando muy lejos de lo habitual y el Paraná cuenta con poco caudal de agua desde hace ya seis meses. Fue desde julio del año pasado cuando las condiciones del río comenzaron a cambiar y la altura descendió de manera notable.

Así, llegó incluso a ser menos de 1,8 metro, convirtiéndose en la segunda bajante más pronunciada de la última década.

En cuanto a las previsiones, especialistas coinciden en que la altura del río se mantendrá baja por al menos un tiempo más y que los repuntes que puedan darse no serán significativos.

Lo cierto es que la bajante que ya lleva seis meses generó una serie de dificultades y, a partir de ellas, se tomaron algunas medidas en materia de seguridad y ambiental. Fue así que dispusieron una veda especial por el bajo nivel del río, justamente para preservar a los peces.

En tanto, en los últimos días se pusieron algunas restricciones para los que retiran arena del lecho del río con máquinas para obras y otras cuestiones, entendiendo que puede generar aun más riesgos debido al escaso nivel que mantiene.

Desde Defensa Civil, en tanto, recomiendan precaución a los navegantes en general, ya que hay bancos de arena que se encuentran muy cerca de la superficie del agua y podrían darse accidentes.