Victoriano reconoció que Regatas debe elevar la “autoconfianza”

El próximo martes Regatas Corrientes recibirá a Libertad de Sunchales en lo que será la reanudación de la Liga Nacional de Básquet, tras el receso por las fiestas de fin de año. El entrenador “remero”, Lucas Victoriano, dijo de cara a lo que se viene, que “tenemos que levantar la autoconfianza, la confianza en el grupo, en el equipo para poder competir mejor”.

En cuanto a la vuelta a los entrenamientos el jueves pasado, el coach agregó, en referencia al equipo, que “los veo bien, me gustó la predisposición que siempre tuvieron, porque de la manera de entrenar no me puedo quejar”.

Victoriano contó cuáles fueron sus palabras para con el equipo: “Tratemos de tener un compromiso con nosotros mismos, tratemos de mejorar todos los días, de tomarlo como una oportunidad de crecimiento personal, y que como grupo tengamos la ilusión de poder competir todos los partidos”.

“La Liga es larga y ellos saben que los grupos que están bien pueden salir de las adversidades”, continuó el tucumano.

También hizo referencia al irregular arranque en la competencia: “No habíamos podido terminar el año como queríamos, pero estamos con toda la ilusión para este 2020”.

“Al principio tuvimos un montón de contratiempos, ya sea por lesiones o por otras situaciones, y que ahora en los próximos partidos esperamos acomodarnos bien en las sensaciones de cómo jugar”, siguió diciendo.

Por otro lado, y en lo que respecta a la tabla de posiciones, Victoriano le quitó importancia, sabiendo que aún queda mucho por jugar: “Estoy preocupado más por el juego del equipo que por la posición, porque acá ganás tres partidos y subís en la tabla, perdés tres seguidos y parece que estás en descenso”.

Saltando la página, y teniendo en la mira al rival de turno, Libertad de Sunchales, el entrenador de 42 años dijo que “es un equipo que está en alza, que no tuvo el mejor inicio de temporada, y que hoy está en otra situación mental, opuesta a la nuestra, con confianza que le dan esos tres últimos triunfos, y que va a ser un rival durísimo”.

“A priori, subestimamos mucho a los equipos que no empiezan bien, o no empiezan ganando, pero después la temporada te va mostrando que todos los equipos son peligrosos”, agregó el coach.

Para finalizar, el director técnico que está llevando a cabo su segunda temporada en el club, mandó un mensaje para los simpatizantes “remeros”: “Espero que nos sigan alentando como hasta hoy, nosotros nos sentimos apoyados y respaldados de local, porque la gente nos sigue, nos apoya, nos alienta”.

“De visitante es una cosa que me agrada mucho y me sorprendió, es que no jugamos ningún partido sin nadie de Regatas, porque vayamos a donde vayamos siempre hay alguien de Regatas”, continuó.

“Quiero invitarlos, a través del juego, no sólo con palabras, a que sigan apoyando para que podamos tener un 2020 feliz y podamos estar en las posiciones que el club se merece”, finalizó el entrenador “fantasma”.

El partido del elenco correntino frente al equipo santafesino se realizará el próximo martes desde las 21.30.