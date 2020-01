FUTURO INCIERTO DE MARTINEZ QUARTA

El defensor Lucas Martínez Quarta dialogó con TyC Sports y evadió las preguntas sobre su futuro futbolístico ante las supuestas ofertas del fútbol exterior.

“Esto es día a día y hasta que no se sepa bien, yo prefiero no hablar. Hoy estoy otra vez disfrutando de una pretemporada en River, donde soy feliz”, apuntó el “Chino”.

Martínez Quarta, de 23 años, remarcó que a la brevedad tendrán ocho partidos “en menos de dos meses” y que el máximo desafío está enfocado sobre la Superliga, el certamen que Gallardo no obtuvo aún en su ciclo exitoso.

“Tenemos el desafío de que hace mucho no se gana un torneo local y es lo más importante a corto plazo, aunque después tenemos la Libertadores, la Copa de la Superliga y el partido con Racing, por la Supercopa”, indicó el juvenil defensor.

A su vez, Martínez Quarta aseguró que Gallardo habló con él sobre una posible transferencia. “Si para el jugador viene algo importante, él te dice ‘andate’. Fue jugador y entiende los momentos de cada uno. En mi caso, en junio estuvo lo de Celta de Vigo y me dijo que recién me estaba volviendo a asentar y que lo aprovechara. Decidí quedarme y pelear un lugar y no me arrepiento, porque ganamos una copa y estuvimos en la final de otra”, indicó