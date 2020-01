Dengue: detectan tres casos importados y uno de ellos es del barrio San Antonio

En la provincia se notificaron 3 casos probables de dengue, uno en Capital y dos en el interior. Ante esta situación epidemiológica, desde el Ministerio de Salud Pública aseguran que realizaron el control y la prevención necesaria en las zonas donde estuvieron las personas infectadas. A la vez, emprenderán trabajos ante los eventos religiosos y culturales, como en Mercedes por el Gauchito Gil, así como iniciarán tareas en el anfiteatro Cocomarola por la Fiesta Nacional del Chamamé.

“Estamos trabajando de forma preventiva por el nexo epidemiológico en los lugares donde estuvieron los pacientes. Los estudios aún están en laboratorio, estamos esperando confirmación. Es un caso en Capital y dos en el interior”, dijo a El Litoral el jefe del programa provincial de Control de Enfermedades Vectoriales de Salud de la Provincia, Luis Insaurralde.

Respecto al paciente de Capital precisó que “estuvo en Asunción y ahí hay un alto registro de casos”. Los tres pacientes tienen síntomas compatibles con la patología viral, los cuales “son inespecíficos, pueden presentar una fiebre común relacionada con gripe u otra patología, por eso esperamos confirmación, pero todo indicaría que sí sería dengue”.

“En Virasoro se presentó un caso que también tiene nexo con una ciudad donde se notificó la presencia de dengue. El paciente viajó a Posadas. Respecto al de Itá Ibaté, estuvo de paso en Corrientes y vive en Andresito, donde también hay una situación epidemiológica similar a Posadas”, indicó Insaurralde a este diario y agregó “siempre se presentan casos sospechosos, pero prestamos más atención cuando tienen un nexo como sucede en estos casos, averiguamos dónde estuvieron y si viajaron a zonas endémicas, es probable que se trate de dengue”.

En cuanto al caso de Capital, se trata de un vecino del barrio San Antonio. “En el día de ayer (lunes) se realizaron medidas preventivas en el domicilio de la persona y se entregó repelente. Además, indicamos que si alguna persona de su entorno familiar presenta fiebre o síntomas relacionados con esta patología, debe ir al médico”, señaló Insaurralde.

Control y prevención

En la zona se realizó un bloqueo vectorial, que incluye recorrido por la zona, realizando relevamiento, fumigación y control larvario. Además, se efectuó “la búsqueda de personas con síntomas febriles compatibles con esta enfermedad, extendiéndose el radio de control y búsqueda, y se dialogó con los pacientes y sus familias recordando los cuidados que deben tener para evitar la exposición al vector y a los signos de alarma que se podrían presentar”.

“Tenemos un alerta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que indica que este año, de acuerdo con la evolución de Paraguay y Brasil, se podría hasta quintuplicar la cantidad de casos en relación al año pasado”, advirtió el funcionario haciendo referencia a que nos encontramos en la primera quincena de enero y el recambio turístico podría generar que aumente la cifra.

En relación a los trabajos en Capital, sostuvo que “realizamos el control de focos en los distintos hospitales. Por ejemplo, mañana (por hoy) vamos a seguir trabajando en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) y las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps); además, estuvimos en el cementerio -donde tenemos prácticamente terminado el trabajo- y en la terminal de ómnibus con la Municipalidad de Corrientes”. A la fumigación se suma “concientizar a la población sobre las medidas que deben adoptar todos para que no existan criaderos de mosquitos”.

Tipos de Dengue

“En Paraguay se han notificado dos serotipos el DEN-2 y DEN-4”, dijo Insaurralde a este diario. Por otra parte, habría en Misiones serotipo de DEN-4, pero aún no es oficialmente notificado. Este último es el dengue grave o hemorrágico.

“Vamos a hacer lo posible para bajar la mayor cantidad de casos de dengue que puedan aparecer en la provincia por el movimiento de personas que suele haber en esta fecha”, indicó y agregó que no se presentaron cuadros graves de esta enfermedad en la provincia.

Respecto a los trabajos que realizan ante diferentes eventos, contó: “El lunes estuvimos trabajando en el predio del Gauchito Gil. Un equipo del Ministerio de Salud se trasladó hasta Mercedes y se realizó fumigación en el predio y control de focos, en el santuario y donde la gente acostumbra visitar. Tratamos de que no haya criaderos, sobre todo donde hay mucha concentración de gente. En el marco de la Fiesta del Chamamé también haremos tareas similares”.

Cabe recordar que el dengue es una patología viral febril y aguda. La fiebre puede durar de dos a siete días de evolución y dos o más de las siguientes manifestaciones: cefalea intensa, dolor retroocular, náuseas o vómitos, mialgias, artralgias, exantemas, entre otras.

Presenta tres fases: la febril, la crítica (en la que se pueden presentar las mayores complicaciones) y la recuperación. El modo de transmisión es por la picadura de mosquitos infectantes, principalmente Aedes aegypti.

Por otra parte, en el marco de casos de dengue en países limítrofes, donde se detectó la circulación de un nuevo serotipo: el DEN 4, el Ministerio de Salud Pública lleva adelante una política basada en acciones de control, vigilancia y prevención de las enfermedades vectoriales.