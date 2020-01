Designaron a una nueva delegada para la dependencia correntina del Inadi

La delegación correntina del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) tendrá una nueva encargada a partir de los próximos días. Se trata de Sabina Bacalini, quien reemplazará a Leticia Gauna como máxima referente del organismo en la provincia.

Gauna terminó de cumplir sus funciones el 31 de diciembre pasado, y desde Nación ya designaron a su reemplazante. Según confirmaron a El Litoral fuentes extraoficiales, el nombramiento no se hará público hasta que se formalice la asunción de Victoria Donda, ex diputada nacional, al frente del organismo a nivel nacional. Donda fue ratificada al frente del Inadi a principios de diciembre, y rápidamente mantuvo una primera reunión con el entonces titular de la entidad, Claudio Presman, con el fin de agilizar el traspaso y conocer en qué situación se encuentra el instituto.

Leticia Gauna, trabajadora social y ex convencional constituyente, culmina su gestión como titular de la delegación correntina del Inadi tras haber asumido en dicha función durante marzo de 2016, sucediendo al entonces interventor Javier Alejandro Buján. Previo a esto, había sido coordinadora de la rama provincial de la organización feminista Mujeres por la Matria Latinoamericana (Mumalá), y se destaca por ser una de las referentes en la lucha a favor de los derechos de las mujeres.