Sarmiento enfrentará a San Martín de Formosa

San Martín de Formosa, primer rival oficial al que deberá enfrentar el Boca Unidos de Claudio Marini dentro de once días, jugará el sábado un partido amistoso frente a Sarmiento, en Resistencia.

El cotejo se jugará a las 18.30 en el estadio Centenario, y se evalúa que será una práctica a puertas abiertas, para que los hinchas del Decano puedan ver en acción a su equipo.

Los nuevamente dirigidos por Raúl Valdéz se cruzarán en la fase preliminar de la Copa Argentina ante su clásico rival, For Ever, mientras que los formoseños tendrán por rival al equipo aurirrojo correntino.

Desde que asumió Ricardo Pancaldo como técnico, San Martín levantó considerablemente su rendimiento, logrando escalar varias posiciones en el Federal A.