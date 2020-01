Trabajador está en huelga de hambre y reclama que le permitan ejercer sus tareas en el hospital de Santa Lucía

Desde ayer a las 7 y hasta el cierre de esta edición, Humberto Barberán estaba realizando una huelga de hambre en el hospital de Santa Lucía para insistir con su pedido de que le permitan seguir desempeñándose en el área del servicio de Emergencias. Decidió adoptar esa medida porque, pese a que en Salud Pública le manifiestan que sigue siendo personal contratado, en el centro de salud no le permitan trabajar.

Al ser consultado por El Litoral, Barberán comentó que el pasado viernes 3 cuando llegó a trabajar, le entregaron una nota a través de la cual le notificaban que supuestamente había vencido su contrato y por ello debía retirarse del hospital. Ante esta situación, el lunes 6 vino hasta el Ministerio de Salud Pública para consultar si lo habían dado de baja por algún motivo.

Sin embargo, “me informaron que no existió ningún tipo de desvinculación y que yo seguía trabajando en el hospital”, afirmó Barberán. Tras lo cual continuó: “Al tener esa confirmación oficial, retorné a Santa Lucía y el martes me presenté otra vez a mi lugar de trabajo. Pero horas después, cerca del mediodía, me entregan otra nota pidiéndome que me retirara y que no era más parte de la institución”.

“Es una situación muy extraña porque incluso hoy (ayer) cobre el plus. Esto indica que para Salud Pública sigo siendo parte del hospital. Es decir que el problema parece que es acá, porque me sacaron del libro de guardia y tacharon mi nombre en el libro de presentismo”, manifestó Barberán, quien argumentó que ante la impotencia de no saber cómo hacer para que lo dejen trabajar, resolvió hacer una huelga de hambre.

Por eso, ayer a partir de las 7 comenzó con la medida. “En este momento, soy el único sostén de mi familia, no puedo quedarme sin trabajo”, remarcó el hombre que en horas de la tarde permanecía bajo el cuidado de personal del hospital porque tanto su presión arterial como su nivel de azúcar en sangre se elevaron considerablemente.