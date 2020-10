Es profesora, se quedó sin clases y se viralizó su propuesta para aprender a nadar

Una profesora de educación física logró viralizar su propuesta para dictar clases de natación en Corrientes, con el objetivo de sobrellevar su situación actual luego de quedarse sin trabajo desde el inicio de la pandemia.

Se llama Rosario Centeno, tiene 28 años y decidió publicar a través de sus redes sociales su propuesta para realizar gimnasia acuática y clases particulares de natación en casas con pileta.

"Tengo cursos hechos de natación, soy profesora en el club Regatas, pero soy prestadora de servicios monotributista", explicó la joven en diálogo con ellitoral.com.ar

Las circunstancias sanitarias que limitaron las clases en general también alcanzaron a la entidad del parque Mitre, por lo que la profesora desde marzo no tiene cursos.

"Me animé a lanzar este emprendimiento y tuvo repercusión, sí me llamaron y preguntaron pero como es algo muy novedoso todavía no se dio, ya que el lunes recién empecé a publicar en las redes", comentó Centeno.

"Muchos me preguntaron, a algunos les parece el precio muy caro, a otros les copa la idea pero tienen que confirmar, otros no tienen pile entonces están buscando dónde", sostuvo.

"Me preguntan mucho desde Santa Ana, algunos tomé pero no me quiero comprometer con más porque yo no tengo auto: la semana que viene arranco con chicos de allá pero voy en bici", señaló.

Clases

Las clases que propone Rosario Centeno son individuales o en grupos de hasta 6 personas, depende del tamaño de la pileta. "Puede ser hasta dos veces por semana y duran una hora", indicó.

Los precios son determinados según los días, la hora y la distancia. Su número de celular es 3756 459015.

En relación a las edades, la joven especificó que enseña a personas que tengan desde 4 años, "porque hago iniciación con menores que hagan pie en el agua para poder hacer juegos, ambientación, enseño lo primordial de natación y después las técnicas".

Además, "para adultos que quieran mejorar su técnica también hago metodología, clases de aquagym", amplió.

La natación es una disciplina "recompleta, es beneficiosa para las personas con problemas cardiovasculares, de respiración, asma, mejora las posturas del cuerpo", contó Rosario.

Además, "es de bajo impacto así que la rehabilitación en el agua es re positiva", cerró.

Protocolo

Las reglas que se aplican para la natación en el contexto de pandemia establecido por el Club Regatas indican que, en su caso, podrán ingresar un máximo de 12 personas por turno, distribuidas en dos personas por andarivel.

Si la o el nadador se siente mal o presenta algún síntoma deberá informar: enfermedad respiratoria, leve, severa con fiebre, tos y dificultad para respirar u otros síntomas identificados por los organismos de salud.

Se podrá utilizar por un máximo de 1 (una) hora, mediante turnos previamente establecidos.

Cada uno debe poseer toalla personal, vestimenta y elementos deportivos de natación adecuados.

No se puede compartir el equipo (gorra, antiparras, tablas, pull boys, etc). Tener botellas individuales para la hidratación, no compartirlas.

Se debe utilizar alcohol en gel al ingresar y al salir de la pileta.

No se pueden realizar reuniones después de nadar.

Y la protección contra infecciones señala: