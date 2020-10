Con drones, perros y buzos tácticos continúa la búsqueda del joven desaparecido

A tres días de su desaparición, continuaba anoche en Empedrado la búsqueda del joven de 17 años que desapareció luego de dejar una alarmante publicación en Instagram, donde se despedía de sus familiares y amigos. Las fuerzas de seguridad sumaron drones, perros entrenados de búsqueda y buzos tácticos que exploraban la zona costera empedradeña. La Municipalidad aportó lanchas y toda la comunidad se movilizó para colaborar con las tareas.

Tal como informó El Litoral en su edición de ayer, Alan Leonardo Sánchez Gascón desapareció el pasado miércoles, cuando a las 23.30 abandonó la casa de un amigo en la que se encontraba desde hacía algunos días, para dirigirse supuestamente a la casa de sus padres, pero nunca llegó a su domicilio.

Una sentida despedida publicada en su cuenta de la red social Instagram, en la que aludía a problemas familiares y hacía referencia a una supuesta desilusión amorosa, alarmó a su madre quien de modo inmediato realizó la denuncia en la comisaría local.

La búsqueda

Desde el pasado jueves, las fuerzas de seguridad iniciaron las acciones para lograr encontrar al joven, pero al no tener novedades y a medida que el hecho fue cobrando relevancia, fueron incorporando recursos. En este marco, Bomberos Voluntarios sumaron a la búsqueda a Brandon, un perro labrador. La Policía de Corrientes aportó drones para poder tener una perspectiva aérea de toda la zona, mientras que a pedido de la Prefectura llegó desde Chaco un grupo de buzos tácticos para rastrear la zona de costa del río Paraná.

Por otra parte, tanto la Municipalidad como el Gobierno provincial pusieron a disposición embarcaciones y personal “para sumarse a la búsqueda a vista de costa y en el sector de islas”, explicaron a través del Facebook oficial de la comuna, aclarando que “todas las tareas por agua son coordinadas previamente con Prefectura Empedrado” y que “la coordinación también estará a cargo de Fabián Alegre, para quienes puedan brindar datos, información o sumarse a la recorrida”.

En este marco, Acevedo indicó al citado medio que también comenzaron a tomar declaraciones a todas aquellas personas que mantuvieron contacto con Alan Sánchez en los últimos días.

Cabe recordar que -tal como informó El Litoral ayer- entre algunas de las preocupantes frases que dejó en su Instagram, Alan mencionó que “me despido de ustedes, gracias por todo, la verdad que estos días me venía sintiendo re mal, me sentía solo, sin ganas de seguir”. En otro pasaje expresó “amén de que el tiempo pasa, si tienen algún problema hablen y traten de apoyar a alguien que esté así, no se dejen de hablar, eso solo empeora las cosas”.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta de River, pantalones negros y zapatillas azules. Anoche al cierre de esta edición, aún no había pistas de dónde podría encontrarse el joven.

